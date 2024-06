Mocne wyznanie Lewandowskiego na konferencji. "Dla mnie to dramat"

Robert Lewandowski na konferencji prasowej przed meczem z Francją zadeklarował, że może zagrać w tym spotkaniu w wyjściowym składzie. Wrócił też myślami do kontuzji, która wykluczyła go z większości dotychczasowego turnieju. - Był to dla mnie dramat - powiedział.