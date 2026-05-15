Mocne słowa. Podsumował karierę Lewandowskiego w Barcelonie. W tle dramat Messiego
Chyba żadna sportowa porażka nie smakowała kibicowi FC Barcelona tak gorzko, jak pożegnanie Leo Messiego. Bez wielkiej oprawy, bez wydarzenia, na jakie Argentyńczyk zasłużył. Improwizacja, łzy, brak pogodzenia się z obecną sytuacją zarówno dla niego, jak i dla kibiców. Z Robertem Lewandowskim, choć nie sposób porównać statusu piłkarza dla klubu, ma być inaczej. Sergi Capdevila z dziennika "Sport" napisał, jak sobie to wyobraża.
To, co latem 2021 roku wydarzyło się w Barcelonie, na stałe wryło się w pamięć kibiców klubu jako jedna z największych traum.
Nagle, z godziny na godzinę, okazało się, że Leo Messi ma odejść z Barcelony. Bez pożegnalnego meczu ani ceremonii, w której wszyscy w godnych okolicznościach pożegnaliby największą legendę w historii Barcy.
Barcelonismo już zawsze będzie żałować tego, w jakich okolicznościach odszedł Leo Messi. I że tak szybko. "Na wariata" zorganizowano tylko konferencję prasową, podczas której piłkarz przedstawił temat odejścia z klubu ze swojej perspektywy. Zrobił to, płacząc, bo żegnał się z klubem, który bardzo kocha.
Teraz wszystko wskazuje na to, że klub ze stolicy Katalonii będzie żegnać Roberta Lewandowskiego. Oczywiście, Polaka nie da się porównać z Argentyńczykiem. Czterech lat nie da się porównać do siedemnastu. Skala legendy Messiego jest zupełnie inna i nikt nie jest nawet blisko, aby mu dorównać.
Nie ma jednak wątpliwości, że Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony jako postać wielka. Jako symbol odrodzenia drużyny, która po odejściu Messiego wpadła w straszny sportowy i finansowy kryzys.
Nie wolno powtórzyć błędu z Messim. Tak powinno wyglądać pożegnanie Lewandowskiego
Z Lewandowskim w składzie Barca zdobyła trzy tytuły w cztery lata oraz kilka innych trofeów. Wyszła na prostą i wróciła do piłkarskiej światowej elity. Polak odejdzie z tego klubu jako wielki zwycięzca, mimo że nie udało mu się wygrać Ligi Mistrzów.
Sergi Capdevila z dziennika "Sport" jest zdania, że FC Barcelona nie może popełnić błędu z 2021 roku. Musi pożegnać Lewandowskiego w sposób godny. Z wielkimi honorami. Tak, jak Polak na to zasłużył.
- Lewandowski zasługuje na to, by w najbliższą niedzielę na Camp Nou przeżyć jeden z najbardziej wzruszających hołdów z ostatnich lat. Z Messim ani z innymi, którzy odeszli tylnymi drzwiami, nie było to możliwe. Z Polakiem mamy wszystkie składniki, by przeżyć dzień, który zapadnie w pamięć - komentuje dziennikarz katalońskiego "Sportu".
Wiele wskazuje na to, że mecz z Betisem będzie dla Lewandowskiego ostatnim spotkaniem na Camp Nou. Po bieżącym sezonie i wygaśnięciu umowy z Barcą Polak ma przenieść się do Al-Hilal - największego klubu z Arabii Saudyjskiej.