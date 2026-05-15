To, co latem 2021 roku wydarzyło się w Barcelonie, na stałe wryło się w pamięć kibiców klubu jako jedna z największych traum.

Nagle, z godziny na godzinę, okazało się, że Leo Messi ma odejść z Barcelony. Bez pożegnalnego meczu ani ceremonii, w której wszyscy w godnych okolicznościach pożegnaliby największą legendę w historii Barcy.

Barcelonismo już zawsze będzie żałować tego, w jakich okolicznościach odszedł Leo Messi. I że tak szybko. "Na wariata" zorganizowano tylko konferencję prasową, podczas której piłkarz przedstawił temat odejścia z klubu ze swojej perspektywy. Zrobił to, płacząc, bo żegnał się z klubem, który bardzo kocha.

Teraz wszystko wskazuje na to, że klub ze stolicy Katalonii będzie żegnać Roberta Lewandowskiego. Oczywiście, Polaka nie da się porównać z Argentyńczykiem. Czterech lat nie da się porównać do siedemnastu. Skala legendy Messiego jest zupełnie inna i nikt nie jest nawet blisko, aby mu dorównać.

Nie ma jednak wątpliwości, że Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony jako postać wielka. Jako symbol odrodzenia drużyny, która po odejściu Messiego wpadła w straszny sportowy i finansowy kryzys.

Nie wolno powtórzyć błędu z Messim. Tak powinno wyglądać pożegnanie Lewandowskiego

Z Lewandowskim w składzie Barca zdobyła trzy tytuły w cztery lata oraz kilka innych trofeów. Wyszła na prostą i wróciła do piłkarskiej światowej elity. Polak odejdzie z tego klubu jako wielki zwycięzca, mimo że nie udało mu się wygrać Ligi Mistrzów.

Sergi Capdevila z dziennika "Sport" jest zdania, że FC Barcelona nie może popełnić błędu z 2021 roku. Musi pożegnać Lewandowskiego w sposób godny. Z wielkimi honorami. Tak, jak Polak na to zasłużył.

- Lewandowski zasługuje na to, by w najbliższą niedzielę na Camp Nou przeżyć jeden z najbardziej wzruszających hołdów z ostatnich lat. Z Messim ani z innymi, którzy odeszli tylnymi drzwiami, nie było to możliwe. Z Polakiem mamy wszystkie składniki, by przeżyć dzień, który zapadnie w pamięć - komentuje dziennikarz katalońskiego "Sportu".

Wiele wskazuje na to, że mecz z Betisem będzie dla Lewandowskiego ostatnim spotkaniem na Camp Nou. Po bieżącym sezonie i wygaśnięciu umowy z Barcą Polak ma przenieść się do Al-Hilal - największego klubu z Arabii Saudyjskiej.

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Leo Messi PAU BARRENA AFP

Martyna Łukasik: Fajnie wraca się do reprezentacji Polski. Można zatęsknić za dziewczynami Polsat Sport