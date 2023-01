Mocne słowa o Lewandowskim! Wypomnieli mu to

211 minut - dokładnie tyle minęło od ostatniej bramki Roberta Lewandowskiego dla Barcelony . Polak do siatki trafił 29 października (w meczu z Valencią ) i od tamtej pory zdobywał bramki tylko dla reprezentacji Polski (dwie na mistrzostwach świata w Katarze).

Hiszpańskie media podają jednak, że Polak okazję do przełamania będzie miał w czwartkowym spotkaniu z Betisem i zapowiadają, że Xavi Hernandez szykuje go do gry od pierwszej minuty.