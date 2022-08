Mocne słowa Nagelsmanna o powrocie Lewandowskiego! Co czeka Polaka?

Oprac.: Tomasz Brożek Robert Lewandowski

Robert Lewandowski niebawem wróci do Monachium - już jako piłkarz FC Barcelona - by zmierzyć się z Bayernem w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Szkoleniowiec mistrzów Niemiec Julian Nagelsmann zabrał głos w sprawie losowania i wystosował apel do fanów ekipy z Bawarii. 35-letni szkoleniowiec ma nadzieję, że "Lewy" zostanie przywitany na Allianz Arenie tak, jak na to zasługuje i nie zostanie wygwizdany przez fanów.

Zdjęcie Trener Bayernu Monachium Julian Nagelsmann oraz napastnik FC Barcelona - Robert Lewandowski / Sascha Schuermann / AFP