Po srogim rozgoryczeniu, jakim była porażka w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów z PSG, FC Barcelona przystąpi dziś do wyjątkowego spotkania w rozgrywkach La Liga , jakim będzie wyjazdowa potyczka z Realem Madryt. "El Clasico" to dla ekipy trenera Xaviego Herandeza , by choć spróbować ponownie włączyć się na poważnie do walki o tytuł mistrza Hiszpanii.

Real Madryt - FC Barcelona. Robert Lewandowski zabrał głos przed meczem

Istnieje wiele mediów, które śledzą codzienne życie klubu i tworzą różne sytuacje oraz historie. Czasem nie ma tematu i trzeba go wykreować, a jeśli ktoś podchodzi do tego w bardzo emocjonalny sposób, może to być bardzo ciężko

I - przyznając się do popełnianych w tym aspekcie błędów - dodał: - W pewnym momencie ja też bardzo się w to wszystko zaangażowałem i zdałem sobie sprawę, że jest to sytuacja, której nie można przedłużać w czasie. Musisz trzymać się z daleka, aby mieć właściwą i świeżą wizję sytuacji, a nie wizję emocjonalną. Jeśli jesteś emocjonalnie zaangażowany we wszystko, co dzieje się wokół ciebie, jest to trudne i może stać się nie do zniesienia.