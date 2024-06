Mocna deklaracja Bońka ws. "Lewego". "Nie ma wiedzy i umiejętności"

Lewandowski nie pomógł z Holandią, ale jest dla niego nadzieja

Niestety, niedzielny mecz z Holandią dołączył do kanonu "pięknych porażek" reprezentacji Polski. Biało-czerwoni jako pierwsi zdobyli gola przeciwko wyżej notowanym rywalom, a później długimi fragmentami stawiali im bardzo trudne warunki. Gdyby UEFA dawała punkty za wrażenia wizualne, to podopieczni Michała Probierza zasłużyli co najmniej na remis. Fakty są jednak takie, że do drugiej kolejki fazy grupowej nasza kadra narodowa podejdzie z zerowym dorobkiem i trudnej sytuacji w walce o awans.