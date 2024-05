Mistrz świata wbił szpilkę w Lewandowskiego. "Nie mam czego pozazdrościć"

Lautaro Martinez po ostatnim spotkaniu ligowym miał okazję uczynić to, co nie udało się w tym sezonie Robertowi Lewandowskiemu - wznieść w górę trofeum za krajowe mistrzostwo. Argentyńczyk rozegrał znakomitą kampanię, a oprócz sukcesu zespołowego świętował również indywidualny - przed ostatnią serią gier jest pewny zdobycia korony króla strzelców. W ostatnim wywiadzie Argentyńczyk wbił delikatną szpilkę w napastnika Barcelony. Sprowokowali go do tego dziennikarze.