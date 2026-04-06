W skrócie FC Barcelona prowadzi intensywne działania na rynku transferowym, skupiając się między innymi na wzmocnieniu linii obrony.

Barcelona nawiązała negocjacje w sprawie sprowadzenia Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan, jednak nie uzgodniono jeszcze warunków kontraktu.

Inter Mediolan oczekuje za Bastoniego wyższej kwoty niż ta proponowana przez Barcelonę, a możliwe jest włączenie w rozmowy któregoś z piłkarzy "Azulgrany".

Od dłuższego czasu jednym z absolutnych priorytetów transferowych FC Barcelona jest wzmocnienie linii obrony. Kandydatów wytypowano wielu, ale marzeniem Hansiego Flicka było sprowadzenie Alessandro Bastoniego. Choć jeszcze kilka tygodni temu pozostawało to w sferze marzeń, obecnie taki ruch zaczyna się materializować i stawać coraz bardziej realny.

FC Barcelona. Przełom ws. transferu Bastoniego. Włoch zdesperowany

W Hiszpanii aż huczy, że przedstawiciele Barcy nawiązali negocjacje z otoczeniem zawodnika, dla którego przenosiny do stolicy Katalonii wydają się niezwykle atrakcyjne. Na przeszkodzie stoi jednak, a jakże, cena. FC Barcelona wciąż jest w kiepskiej kondycji finansowej, jednak poszukuje rozwiązania problemu.

Podczas gdy klub czeka na ostateczną decyzję Roberta Lewandowskiego ws. przedłużenia umowy, od jakiegoś czasu działa intensywnie nad sprowadzeniem Bastoniego z Interu Mediolan. Z ustaleń "Mundo Deportivo" wynika, że doszło do przełomu.

Barcelona przyznaje, że operacja związana ze sprowadzeniem Bastoniego jest 'pod kontrolą', ale warunki kontraktu nie zostały jeszcze w pełni uzgodnione. Następnie klub będzie musiał przystąpić do negocjacji transfer z Interem Mediolan. Barca uważa, że Inter sprzeda go za około 55–60 milionów euro.

Co więcej, zdesperowany na dołączenie do Lewandowskiego i spółki ma być sam Bastoni. Mistrz Europy z 2021 roku uważa, że byłby to kolejny wielki krok w jego karierze, a perspektywa gry w ofensywnie usposobionej i prezentującej futbol efektywny i efektowny drużynie, jest niezwykle kusząca.

Zawodnik chce transferu jak najszybciej i jest zdania, że im szybciej przedstawiciele Barcelony zasiądą do negocjacji z kierownictwem Interu, tym lepiej. Sami "Nerazzurri" nie są jednak zachwyceni z sytuacji i mogą starać się utrudniać operację.

Zobacz również: Łukasz Żurek

Inter Mediolan zacznie negocjacje z Barceloną? Cena kluczowym warunkiem

W przeszłości Inter podchodził dość sceptycznie do negocjacji z Barceloną. Nie chciał nawet słyszeć chociażby o sprzedaży Lautaro Martineza. Ostatni raz do operacji między tymi klubami doszło we wrześniu 2020 roku, gdy ze stolicy Katalonii do Mediolanu przeniósł się Arturo Vidal.

Jeszcze niedawno mówiło się, że Inter oczekuje za Bastoniego kwoty rzędu co najmniej 80 milionów euro. Nie wydaje się, żeby "z marszu" był chętny zaakceptować dużo niższą kwotę, a takowej oczekuje Barca. Niewykluczone, że w operację zostanie włączony jakiś piłkarz "Azulgrany".

Inter -Roma 5-1. Zwycięska bramka. WIDEO (Eleven Sports) Polsat Sport