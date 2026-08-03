Minęła doba. Lewandowski pod lupą. Władze MLS wydały komunikat

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

W miniony weekend dla Roberta Lewandowskiego w końcu nadeszła przełomowa noc za Oceanem. Kapitan reprezentacji Polski w końcu trafił do siatki - i to dwukrotnie - w rozgrywkach MLS, a jego Chicago Fire zanotowało pierwsze zwycięstwo po wznowieniu rozgrywek, pokonując na własnym terenie 2:1 Charlotte FC. Na wyczyn naszego napastnika zareagowały nieco ponad dobę później władze ligi, biorąc pod lupę jego występ.

Robert Lewandowski w czerwono-białej koszulce Chicago Fire, świętuje gola z kolegami z drużyny podczas meczu MLS.
Robert Lewandowski w barwach Chicago FireIMAGO/Martin Murillo/Imago Sport and News/East NewsEast News

Gdy Chicago Fire straciło gola w pierwszym fragmencie meczu z Charlotte FC, fani z "Wietrznego Miasta" mogli zacząć obawiać się o to, czy aby nie czeka ich kolejny w ostatnim czasie przykry wieczór. Wtedy do akcji wkroczył jednak Robert Lewandowski, który - do spółki z kolegami - zapewnił drużynie zwycięstwo.

Polski napastnik najpierw doprowadził do wyrównania płaskim strzałem sprzed pola karnego, a potem - już w drugiej połowie - wykazał się chirurgiczną precyzją w swoim królestwie, czyli w "szesnastce" rywala, nie dając żadnych szans bramkarzowi.

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Nie dziwi więc, że to "Lewy" został MVP spotkania, a specjalną niespodziankę przygotował dla niego także trener Gregg Berhalter, wręczając mu... meczową piłkę po krótkim, acz pięknym przemówieniu. Później w odpowiedzi głos zabrał sam Lewandowski.

Po pierwsze dziękuję wam za pierwszy mecz w Chicago. Doceniam to i bardzo się cieszę. Także ze względu na to, w którą stronę zmierzamy. Jeżeli będziemy grać tak, jak dzisiaj, nawet jeśli pewne rzeczy możemy zrobić lepiej, ale ciągle będąc w posiadaniu piłki, a także dobrze grając bez niej, będziemy wygrywać wiele meczów i na koniec osiągniemy wysokie miejsce. Kontynuujmy to więc. Dziękuję wam bardzo
zwrócił się do drużyny

Na wyczyn Polaka w poniedziałek, nieco ponad dobę po meczu - zareagowały także władze MLS, biorąc pod lupę to, czego udało mu się dokonać.

Robert Lewandowski z dubletem. Wpis o Polaku na portalu MLS

Na oficjalnym portalu amerykańskich rozgrywek pojawiło się podsumowanie tego, co wydarzyło się w 19. serii gier. I to właśnie dublet Roberta Lewandowskiego znalazł się na samym szczycie wymienionej listy.

Lewandowski zachwyca Chicago
napisano już w samym tytule

- Robert Lewandowski znalazł przełamanie. Po dwóch niezbyt imponujących występach w zeszłym miesiącu, Robert Lewandowski na dobre zaprezentował się mieszkańcom "Wietrznego Miasta", otwierając swoje konto w MLS podczas debiutu na własnym boisku dwoma bramkami, które zapewniły zwycięstwo Chicago Fire FC nad Charlotte FC 2:1. (...) Najlepsi gracze o statusie "Designated Players" mają talent nie tylko do tego, by błyszczeć samodzielnie, ale także podnosić poziom gry swoich kolegów z drużyny. I właśnie takie oznaki można było tu zaobserwować - czytamy dalej.

Już niebawem Robert Lewandowski będzie mógł spróbować pójść za ciosem, kolejny raz udowodnić swoją wartość za Ocenanem. W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego Chicago Fire zmierzy się z ekipą Club Necaxa w rozgrywkach Leagues Cup, w których uczestniczą zespoły z MLS oraz meksykańskiej Ligi MX.

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Piłkarz w czerwonej koszulce z podniesionymi rękami stoi w otoczeniu innych zawodników i dzieci na stadionie w trakcie sportowego wydarzenia.
Robert LewandowskiOmar Vega/MLS via Getty ImagesGetty Images


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