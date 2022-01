Michniewicz selekcjonerem. "Lewy" ma z nim na pieńku

Prezes Kulesza próbował powiadomić Lewandowskiego o Michniewiczu

Misji tej nie ułatwi jeden ważny fakt. Prezes PZPN-u Cezary Kulesza nie tylko nie skonsultował wyboru Czesława Michniewicza na selekcjonera reprezentacji Polski z jej kapitanem, ale do wczorajszego wieczora nie udało mu się go o tym poinformować.

Gdy zapytaliśmy o to prezesa, odpowiedział:

- Próbowałem powiadomić Roberta, ale mi nie odebrał.

Kapitan reprezentacji Polski przebywał na krótkim wypadzie w górach i być może dlatego nie odebrał telefonu od szefa piłkarskiej centrali.

W sobotę Robert odebrał kolejną nagrodę - tym razem Piłkarza Roku 2021 według tygodnika "Piłka Nożna".

Natomiast stosunki na linii Lewandowski - Michniewicz popsuły się po mocnych słowach, jakie Robert wypowiedział po młodzieżowych mistrzostwach Europy z 2019 r., w których podopieczni pana Czesława byli blisko pierwszego od 1992 r. awansu na IO, gdyż pokonali sensacyjnie Włochów i Belgię, ale w ostatnim meczu fazy grupowej zostali rozbici przez Hiszpanię 0-5. Już sam awans na MME do Włoch był sporym sukcesem, młodzieżowcy Michniewicza po porażce 0-1 w Zabrzu z Portugalią, pokonali ją z nawiązką na wyjeździe.

Lewandowski zaatakował młodzieżówkę Michniewicza

Robert Lewandowski nie zostawił jednak żadnych złudzeń w ocenie gry młodzieżówki Michniewicza.

- Domyślałem się, jak to będzie wyglądało już przed turniejem. Oglądając fragmenty meczów i taktykę, jaką graliśmy, wiedziałem, że gramy tylko pod wynik. Tam nie było gry! Nie dało się zobaczyć, czy zawodnik będzie nadawał się do reprezentacji seniorskiej. Jeśli w wieku 20 czy 21 lat grasz tylko defensywnie i ustawiasz się z tyłu, to jak nauczyć młodych piłkarzy, żeby podejmowali ryzyko? A mówimy tu o rozgrywkach młodzieżowych - punktował w rozmowie z WP Sportowymi Faktami Lewandowski.

- Byłbym bardziej zszokowany, gdyby nasza reprezentacja grała w piłkę, próbowała atakować, grać jak równy z równym. Nawet w przypadku porażek, miałbym wtedy więcej powodów do zadowolenia - nie krył kapitan reprezentacji Polski.

Michniewicz kontratakuje

Odpowiedź Czesława Michniewicza była równie mocna.

- Lewandowski to dla mnie ani brat, ani swat. Nie zanosi się, byśmy kiedyś razem pracowali, bym został trenerem Bayernu, więc mogę mówić to, co myślę - wytoczył swe działa Michniewicz na antenie TVP Sport, w programie "Stan Futbolu".

Michniewicz dodał, że "łatwo się mówi, gdy jest się zawodnikiem Bayernu, gdzie większość meczów w Bundeslidze wygrywa się trzema bramkami."

- Nikt nie lubi biegać bez piłki, tak jak my to w młodzieżówce robimy. Ale przekonaliśmy zawodników, że to jedyny sposób na skuteczną obronę, wszyscy muszą pracować w defensywie. Nauczyliśmy piłkarzy dyscypliny. Wszyscy nas za to chwalą za granicą, a w Polsce robi się z tego zarzut - punktował Michniewicz.

Na koniec wystrzelił z najpoważniejszej haubicy:

- Gdybym był trenerem Bayernu i miał posiadanie piłki w okolicach 70 procent w każdym meczu, też budowałbym wszystkie akcje w okolicach "szesnastki" i tylko czekał, kto mi dogra piłkę, bym strzelił bramkę. A czy my w najważniejszych meczach seniorskiej kadry, jak ten wygrany 2-0 z Niemcami przeważaliśmy? Nie! Też graliśmy z głębi pola - polemizował z Lewandowskim na odległość Michniewicz.

Od Lewandowskiego zaczął Sousa. To samo czeka Michniewicza

Rok temu z misją ułożenia sobie stosunków z Lewandowskim na wyprawę do Monachium udał się Paulo Sousa. Wszystko wskazuje na to, że podobna wycieczka czeka Czesława Michniewicza. Inaczej może mu się nie udać przerwać zimnej wojny z kapitanem "Biało-Czerwonych".

Michał Białoński, Interia