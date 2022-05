Michniewicz rozmawiał z Lewandowskim o transferze. Padła deklaracja!

Temat możliwego transferu Roberta Lewandowskiego rozgrzewa w ostatnich dniach piłkarskie media. Polak ogłosił już publicznie, że nie zamierza przedłużać z Bayernem Monachium kontraktu, który obowiązuje do 2023 roku . Czy jednak odejdzie z ekipy mistrza Niemiec już latem? Głos w tej sprawie zabrał selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz, który rozmawiał z Robertem Lewandowskim o jego przyszłości.

Robert Lewandowski trafi z Bayernu Monachium do FC Barcelona? Czesław Michniewicz zabrał głos

- Rozmawiałem z nim telefonicznie w ubiegłym tygodniu, gdy byłem na Kaszubach. Pytałem go o sytuację, chociaż nie dopytywałem o szczegóły. Pytałem czy jest szansa, że zostanie w Bayernie, czy na pewno odejdzie. Powiedział, że nie wie, jak sytuacja się potoczy, ale jest szansa, że odejdzie. Co ja na to, żeby poszedł do Barcelony? No cóż, chciałbym mieć Polaka w Barcelonie - powiedział Czesław Michniewicz po ogłoszeniu powołań do reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów.

W czerwcu "Biało-Czerwonych" czekają cztery mecze Ligi Narodów. 1 czerwca zagramy we Wrocławiu z Walią, tydzień później na wyjeździe z Belgią, 11 czerwca w Rotterdamie czeka nas mecz z Holandią, a piłkarze wyjadą na wakacje po domowym starciu z Belgią, które odbędzie się 14.06 na PGE Narodowym.

Czesław Michniewicz powołał na zbliżające się spotkania 39 piłkarzy. Wśród nich znaleźli się między innymi wracający do kadry Nicola Zalewski i Jakub Kamiński, czy debiutujący Kamil Pestka oraz Gabriel Slonina.

