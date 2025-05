Michał Winiarski karierę zawodniczą zakończył w 2017 roku, ale jego rozbrat z siatkówką nie trwał długo. Jeszcze w tym samym roku został drugim trenerem PGE Skry Bełchatów, później przez trzy sezony prowadził Trefl Gdańsk . Następnie związał się z Aluron CMC Wartą Zawiercie, którą prowadzi do dziś. "Jurajscy Rycerze" pod jego wodzą sięgnęli już po krajowy puchar oraz Superpuchar Polski, a sezon 2023/2024 zwieńczyli srebrem PlusLigi. Na podium zakończą również bieżącą kampanię , ponieważ Winiarski wprowadził ich do finałów mistrzostw kraju.

Michał Winiarski walczył z kontuzjami. Pomógł Robert Lewandowski

Ostatecznie, jak donosił portal Weszło, zdecydowano się na wprowadzenie sterydu w kanał kręgosłupa. Winiarski wrócił do gry na półfinał z Niemcami, później razem z kolegami w finale ograł Brazylię. Winiarski był na szczycie swojej siatkarskiej kariery, ale niestety nie opuszczały go problemy zdrowotne - wręcz przeciwnie, urazy coraz bardziej dawały mu się we znaki. W sezonie 2014/2015 miał problemy mięśniowe, przez które opuścił część spotkań. A na tym nie koniec.