Michał Probierz stracił cierpliwość. Zaskakująca decyzja w sprawie Lewandowskiego

Podczas dwóch meczów towarzyskich reprezentacji Polski w ramach przygotowań do mistrzostw Europy kibice kilkukrotnie wstrzymywali oddech i patrzyli z przerażeniem, co dzieje się na murawie i dookoła niej. Najpierw w spotkaniu z Ukrainą z marzeniami o występie na imprezie pożegnał się Arkadiusz Milik, który doznał kontuzji kolana. Kolejnymi dramatami kadrowiczów zakończyło się starcie z Turcją. Urazów nabawili się bowiem Karol Świderski, Paweł Dawidowicz i Robert Lewandowski.

- U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii - poinformował w oficjalnym raporcie medycznym lekarz reprezentacji Polski, Jacek Jaroszewski. Zdaniem wielu specjalistów na występ napastnika w meczu z Austrią nie ma jednak szans. - To niemożliwe, żeby przy naderwaniu mięśnia wyleczyć się w pełni w tak krótkim czasie - mówił Łukasz Gikiewicz, ekspert Interii na mistrzostwa Europy w Niemczech. Dla Polaków utrata najlepszego zawodnika zabrzmiała jak wyrok.