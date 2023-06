Miał zastąpić Lewandowskiego. Podjął zaskakującą decyzję

Victor Barbera odchodzi z FC Barcelona

18-letni z to zawodnik najlepszy napastnik Barca Atletic. Na trzecim poziomie w hiszpańskich rozgrywkach zdobył osiem bramek w 23 spotkaniach, do tego dorzucił także jedną asystę. Co prawda Barbera pewnie od razu nie myślał o graniu u boku Lewandowskiego, ale młodego zawodnika miał zaboleć fakt, że od Xaviego Hernandeza nie dostał nawet zaproszenia na treningi z pierwszą drużyną.