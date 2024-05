Przed rokiem FC Barcelona dokonała wielkiego wysiłku finansowego, by zapewnić sobie usługi Vitora Roque. "Tigrinho" miał w niedalekiej przyszłości trafić do stolicy Katalonii, najpierw uczyć się pod okiem Roberta Lewandowskiego , a następnie przejąć po nim schedę. Póki co trudno zakładać pozytywny finisz tej misji . Hiszpańskie media zdradzają bowiem, co w kontekście 19-latka zadecydował Xavi Hernandez i dyrektorzy.

Niełatwa aklimatyzacja "Tigrinho" w Europie

Vitor Roque dopiero przebijał się do seniorów Athletico Mineiro, gdy parol zagięła na niego cała europejska czołówka. I spokojnie można założyć, że gdyby nie ambicje samego piłkarza, nigdy nie wylądowałby w FC Barcelona. Jego agent, Andre Cury, wielokrotnie powtarzał, że oferowano znacznie większe pieniądze - zarówno brazylijskiemu klubowi, jak i graczowi . Ten marzył jednak wyłącznie o grze w bordowo-granatowych barwach. Dlatego też ubiegłego lata "Blaugrana" zdołała dojść do porozumienia w sprawie transferu, który pierwotnie kosztował 40 milionów euro. Licząc jednak ewentualne premie, cena może znacznie wzrosnąć.

Xavi nie potrzebuje Roque. Jego przyszłość pozostaje jednak niewiadomą

Przyznał też, że nie planuje wypożyczać swojego klienta. Postawił sprawę jasno - albo Brazylijczyk otrzyma okazje od Xaviego, albo odejdzie na stałe. Hiszpańskie dzienniki przekonują jednak, że klub ma inne plany. Faktem jest, że Xavi nie ma do młodego napastnika zaufania. FC Barcelona chce jednak, by ten zadomowił się w Europie na wypożyczeniu. Chętnych z pewnością nie zabraknie; już kilka tygodni temu mówiło się choćby o zainteresowaniu Realu Betis oraz Sevilla FC. Biorąc jednak pod uwagę rozbieżność interesów, o przeprowadzenie jakiegokolwiek transferu nie będzie łatwo. Oliwy do ognia dodaje fakt, iż Xavi uważa, że wyrejestrowanie 19-latka pomogłoby zarejestrować któryś z planowanych nabytków, którzy wnieśliby więcej od Roque do gry zespołu. Znając charakter Cury'ego, do ostatniej chwili będzie starał się postawić na swoim.