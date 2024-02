Metamorfoza Roberta Lewandowskiego. Polak zdecydował się na odważną zmianę

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najgorętszych par w świecie show-biznesu. Ona swego czasu była odnoszącą sukcesy karateczką, a obecnie spełnia się jako trenerka fitness. On natomiast przez wiele lat brylował w lidze niemieckiej w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium, a latem 2022 roku przeniósł się do Hiszpanii, gdzie zasilił szeregi klubu FC Barcelona.