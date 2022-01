Robert Lewandowski, podobnie jak w zeszłym roku, został ogłoszony najlepszym piłkarzem świata według głosowania w ramach FIFA The Best. Wyniki zostały ujawnione podczas uroczystej gali w Zurychu. Ze względu na pandemię koronawirusa impreza odbyła się w ograniczonym składzie, nie tylko bez publiczności, ale także bez nominowanych. Z tego względu piłkarz reprezentacji Polski i Bayernu Monachium, podobnie jak pozostali kandydaci, z prowadzącymi połączył się online.

Dziękuję. To wielki honor, zdobyć to trofeum. Wiem, że to także nagroda dla trenerów i zespołu. Ciężko pracujemy, by wygrywać mówił "Lewy" tuż po triumfie.

ROBERT LEWANDOWSKI: NAWET NIE MARZYŁEM O TAKIM WYCZYNIE

Z gratulacjami pospieszyli m.in. przedstawiciele monachijskiego klubu oraz żona sportowca, Anna Lewandowska .



Leo Messi w T-shircie na gali FIFA The Best. Kuriozalne głosowanie Argentyńczyka

Zwycięstwo Lewandowskiego w FIFA The Best oznacza m.in. mały rewanż na Lionelu Messim. Niecałe dwa miesiące temu obaj panowie spotkali się na gali Złotej Piłki, podczas której byli faworytami do sięgnięcia po główną nagrodę w głosowaniu dziennikarzy z całego świata. Ostatecznie statuetka przypadła Argentyńczykowi. Tym razem, w plebiscycie, w którym pod uwagę brane były także głosy kapitanów i selekcjonerów reprezentacji narodowych oraz kibiców, górą okazał się Polak. Messi był drugi.



Podczas ogłaszania wyników nagrano reakcję na nie Lionela. Piłkarz PSG jedynie się uśmiechnął. A wcześniej (zresztą później też) ani razu nie zabrał głosu. Poza tym trudno było nie dostrzec wielkiej różnicy w ubiorze obu zawodników. Lewandowski zaprezentował się w eleganckim garniturze, a Messi założył zdecydowanie mnie odświętny strój - biały T-shirt. Jedni odbierają to jako wyraz lekceważenia, inni jako przejaw luzu.

Sporo emocji budzą kulisy głosowania. Okazało się, że w swojej trójce najlepszych piłkarzy Argentyńczyk nie umieścił Roberta Lewandowskiego . Zagłosował za to na kolegów: Kyliana Mbappe, Neymara i Karima Benzemę. Może to budzić zdziwienie, wszak jeszcze niedawno, podczas imprezy "France Football", Messi nie mógł nachwalić się "Lewego". Wypowiadał się o nim w superlatywach i podkreślał, że Polak powinien mieć w swojej kolekcji choć jedną Złotą Piłkę.



ROBERT LEWANDOWSKI POCHWALIŁ SIĘ NAGRODĄ OD FIFA



FIFA The Best. Jak głosował Robert Lewandowski? Ujawniono też wyniki głosowania Paula Sousy

Na pierwszym miejscu w swojej "trójce" Lewandowski umieścił Jorginho. Na dalszych pozycjach znaleźli się Lionel Messi i Cristiano Ronaldo.



Z kolei były już selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa, jako - jego zdaniem - najlepszego piłkarza wskazał Roberta. Poza nim wybrał jeszcze Jorginho i N'Golo Kante.



Na swojej "jedynce" kapitana Biało-Czerwonych umieścili także m.in. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Kalidou Koulibaly, Edin Dzeko, Manuel Neuer, Simon Kjaer, Gareth Bale, Heung Min Son, David Alaba.

Zdjęcie Robert Lewandowski wygrał głosowanie FIFA The Best. Drugi był Leo Messi / Youtube

