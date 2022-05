W listopadzie zeszłego roku odbyła się gala magazynu "France Football", na której ogłoszono wyniki głosowania na najlepszego piłkarza świata. Kibice Roberta Lewandowskiego liczyli, że to właśnie on odbierze Złotą Piłkę za 2021 rok, zresztą ich oczekiwania i nadzieje wcale nie były bezzasadne, bo "Lewy" miał za sobą bardzo udany zawodowy czas.

Jednak ostatecznie statuetka nie trafiła w jego ręce. Nagrodę odebrał Lionel Messi. Na otarcie łez Polakowi przyznano tytuł najlepszego napastnika 2021 . "Ta nagroda i wszystko co robię zobowiązują mnie do oddania szacunku moim trenerom i kolegom z zespołu. Napastnik jest częścią zespołu i strzela wtedy, gdy ten zespół działa" - komentował wówczas laureat.

Z kolei Messi dziękował za następną do kolekcji Złotą Piłkę, a przy okazji podkreślał zasługi rywala. "Robert, powinieneś był wygrać w zeszłym roku. Nie wygrałeś tylko przez pandemię" - stwierdził.

Teraz wrócił do tematu.

Messi nie uciekł od odpowiedzi. Oznajmił przed kamerą, komu należy się Złota Piłka

Odżywa temat Złotej Piłki dla Messiego. Argentyńczyk po kilku miesiącach komentuje słowa Lewandowskiego

"Chciałbym, żeby to oświadczenie było szczere, a nie aby było tylko pustymi słowami" - reagował na listopadową wypowiedź Messiego Lewandowski. Później tłumaczył, że został źle zrozumiany i wyjaśniał: "Byłem bardzo szczęśliwy, gdy usłyszałem słowa Messiego. Szanuję i doceniam go ponad miarę. Po raz kolejny gratuluję mu zdobycia Złotej Piłki".

Argentyńczyk właśnie odniósł się do tamtej wypowiedzi Polaka. W rozmowie z "TyC Sports" podkreślił, że słowa o "Lewym", które padły z jego ust na gali Złotej Piłki, płynęły z serca. I po prostu powiedział to, co w tamtym momencie czuł. Zaznaczył, że jego zdaniem Robert Lewandowski był najlepszy w 2020 roku, ale w 2021 już nie. "Powiedziałem, że on zasłużył na Złotą Piłkę wcześniej, bo poprzedni rok [rok 2020, kiedy nie przyznano nagrody z powodu wybuchu COVID-19] wydawał mi się najlepszy, ale rok, w którym ja wygrałem, nie był najlepszy [dla Roberta]. Dokładnie tak powiedziałem. Ale on to odebrał, jak mu się podoba" - stwierdził.

Pytany wprost o komentarz do słów "Lewego", dodał coś jeszcze.

Każdy może mówić to, co chce. Tak szczerze, to nie podzielam jego zdania, ale też nie przywiązuję do niego większej wagi. Nie obchodzi mnie to - stwierdził.

Najnowsza wypowiedź Messiego brzmi jeszcze ciekawiej w kontekście możliwego transferu Roberta Lewandowskiego do Barcelony.

Zapadła decyzja w sprawie Złotej Piłki. Jest oficjalny komunikat

