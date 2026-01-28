Messi kontra Lewandowski. Niebywałe, co może zrobić Polak. Zostały godziny

Kapitan reprezentacji Polski w obecnie trwającym sezonie klubowym przeżywa momentami dosyć spore problemy. Mowa nie tylko o kontuzjach, ale też o bezwzględnych decyzjach Hansiego Flicka. Niemiec coraz częściej stawia na Ferrana Torresa, który gdy tylko jest zdrowy, może liczyć na więcej minut od Polaka. Ostatnio jednak młodszy gracz leczył kontuzję, więc do łask opiekuna FC Barcelona powrócił Warszawianin. I daje on kibicom sporo radości.

Choćby zeszłotygodniowy mecz w Pradze miał iście szalony przebieg. W stolicy naszych południowych sąsiadów Robert Lewandowski zdobył najpierw trafienie samobójcze, by w kolejnej połowie pokonać już bramkarza rywali. Jak się okazuje, był to jeden z ważniejszych goli w karierze utytułowanego napastnika. Od razu do akcji wkroczyli statystycy, którzy masowo zaczęli przekazywać dobre nowiny. Wśród nich znalazł się Cezary Kawecki. "Robert Lewandowski strzelał gola w Lidze Mistrzów 39 różnym rywalom" - ogłosił.

Robert Lewandowski przed historyczną szansą. To już w środowy wieczór

Już sama liczba robi piorunujące wrażenie. Składają się na nią bramki przeciwko między innymi Bayernowi, Chelsea, Manchesterowi City, Realowi Madryt, Napoli, Juventusowi czy Arsenalowi. Jeszcze większy uśmiech na twarzach kibiców pojawi się, gdy ci spojrzą w zestawienie czołowych piłkarzy pod tym względem. Snajper oficjalnie znajduje się już na drugiej lokacie. Trzeci Cristiano Ronaldo ma 38 trafień. Natomiast plasujący się na pierwszym miejscu Lionel Messi strzelał do bramek 40 różnych ekip w Champions League.

Argentyńczyk za chwilę może jednak stracić samodzielne prowadzenie i to za sprawą naszego zawodnika. Robert Lewandowski na rozkładzie nie ma póki co FC Kopenhaga. Z tym właśnie zespołem "Blaugrana" zmierzy się w środowy wieczór. Wiele będzie zależeć od decyzji Hansiego Flicka. Im więcej minut Polak otrzyma od trenera, tym większa szansa na potencjalny sukces.

Warszawianina w dobrej formie potrzebuje ponadto sama FC Barcelona. Ta wciąż nie jest pewna bezpośredniego awansu do 1/8 finału i wręcz musi pokonać niżej notowanych Duńczyków przed własną publicznością. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Drużyny, którym bramki strzelał Robert Lewandowski w Lidze Mistrzów (x.com/CezaryKawecki):

AEK Ateny

Ajax Amsterdam

Anderlecht

Arsenal

AS Roma

Atletico Madryt

Bayern Monachium

Benfica Lizbona

Besiktas

Borussia Dortmund

Chelsea

Crvena Zvezda

Dinamo Zagrzeb

Dynamo Kijów

FC Barcelona

FC Porto

FK Rostów

Inter Mediolan

Juventus

Lazio Rzym

Malaga

Manchester City

Olympiakos Pireus

Olympique Lyon

Olympique Marsylia

PSG

PSV Eindhoven

Real Madryt

RB Salzburg

Royal Antwerpia

Slavia Praga

Napoli

Stade Brest

Szachtar Donieck

Tottenham

Viktoria Pilzno

Villarreal

Young Boys Berno

Zenit St. Petersburg

