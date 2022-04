Media: Znane żądania Lewandowskiego. Barcelona nie miałaby nic przeciwko?

Od pewnego czasu nie ustają spekulacje dotyczące potencjalnych przenosin Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Jak podkreślają dziennikarze "El Mundo Deportivo", Lewandowski - mimo 34 lat - czuje, że nadal jest w znakomitej formie fizycznej.

Media: Robert Lewandowski chce trzyletniej umowy

Dlatego - według tych informacji - polski napastnik oczekuje, że następny kontrakt, jaki przyjdzie mu podpisać będzie umową przynajmniej trzyletnią. "Uważa, że zasługuje na dłuższy kontrakt" - piszą Katalończycy. Jak podkreślają, jeśli Polak rzeczywiście miałby zmienić barwy klubowe i otoczenie, to wolałby nie podejmować takiego ryzyka tylko po to, by gdzieś pograć przez sezon czy dwa. Zwłaszcza, że ewentualne przenosiny właśnie do Barcelony oznaczałyby zmianę ligi, kraju, klimatu i pewną rewolucję również dla rodziny piłkarza, czyli dla Anny Lewandowskiej i córek.

Jak zapewniają dziennikarze "El Mundo Deportivo", w przypadku Barcelony takie rozwiązanie mogłoby wchodzić w grę, choć kataloński klub ma też na uwadze, że Polak z upływem lat coraz wolniej by się regenerował między meczami na najwyższym poziomie.

