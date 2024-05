Media: Xavi zwolniony, bo nie chciał Lewandowskiego. Ujawniono, o co poszło, kuriozum

Saga ze zwolnieniem Xaviego ciągnęła się kilka miesięcy. W połowie sezonu stało się jasne, że po jego zakończeniu Xavi opuści zespół, bo też sam zadeklarował, że to zrobi. Jednak od tego momentu gra FC Barcelony uległa znacznej poprawie i Joan Laporta zdołał go przekonać, by został. Tyle że na finiszu rozgrywek drużyna zaczęła znów notować rozczarowujące wyniki i prezydent klub... zdecydował się zwolnić 44-latka. Jak podaje kataloński "Sport", decyzja Laporty nie była podparta tylko słabą grą "Blaugrany", ale też innym postrzeganiem przez trenera oraz prezydenta Roberta Lewandowskiego , a także planami wobec Polaka.

Xavi i Deco skreślili Lewandowskiego. Laporta stanowczo zareagował

Takie decyzje nie pokrywały się z planami Joana Lapory , a że wyniki również nie były zadowalające, to prezydent FC Barcelony postanowił podziękować szkoleniowcowi za pracę. Wszystko na to wskazuje, że jego następcą zostanie Hansi Flick , który już niegdyś trenował kapitana reprezentanta Polski.

Mała intensywność i brak empatii. To dlatego Xavi chciał zrezygnować z Lewandowskiego

Aspekt sportowy, to nie jedyna rzecz, która miała przeszkadzać Xaviemu. Źródło twierdzi, że miał on zarzucać naszemu napastnikowi brak wystarczającej empatti w stosunku do młodych zawodników. Hiszpan i jego współpracownicy rozumieli, że Polak jest bardzo wymagający i doceniali jego profesjonalizm, ale jednocześnie uważali, iż to przeszkadzało w rozwoju najmłodszych piłkarzy, bo Lewandowski miał podchodzić do nich z dystansem i rzekomo być zbyt surowy.