Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie stoi pod dużym znakiem zapytania. Mówi się, że "Duma Katalonii" zaproponowała mu przedłużenie kontraktu, lecz na znacznie gorszych warunkach. Polak ostatecznie niczego nie przesądza, ale nie jest tajemnicą to, że jego agent Pii Zahavi sonduje różne kierunki dla swojego klienta.

Zainteresowanie Lewandowskim wyrażają m.in. kluby ze Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej, w których mógłby zarabiać jeszcze lepiej niż w Barcelonie. W ostatnich dniach najgłośniej jest jednak o Juventusie. Na stole leżeć ma oferta rocznej umowy opiewającej na 6 milionów euro, do tego gwarantowana ma być seria bonusów oraz "bezpieczeństwo na poziomie sportowym, że będzie napastnikiem, którego potrzebuje Luciano Spalletti".

Lewandowski trafi do Włoch? Nowe wieści

Dziennikarz Nicolo Schira jest przekonany, że w najbliższych dniach ma dojść do spotkania władz klubu z Turynu z Zahavim w celu omówienia szczegółów.

W czwartkowy poranek "Corriere dello Sport" przekazało nowe informacje na temat celów transferowych Juventusu. Znaleźli się na niej m.in.: Alisson Becker, Bernardo Silva i Lewandowski właśnie.

Juventus chce natychmiast zbudować drużynę dla Spallettiego

Dziennikarze są przekonani, że Juventus zaoferował Polakowi roczny kontrakt w wysokości 6 milionów euro, a klub ma konkretny plan dla niego. - Chodzi o to, aby zarówno Dusan Vlahovic, jak i Lewandowski byli w składzie. Klub chce spróbować zmaksymalizować swój potencjał w przyszłym roku - podkreślono.

Juventus rusza na łowy. Wyciekła lista transferowa

Włoscy dziennikarze zaznaczyli, że celem numer 1 klubu jest jednak brazylijski bramkarz FC Liverpool. Na drodze jednak mogą stanąć finanse. - Liverpool żąda kwoty od 10 do 15 milionów euro, ale Bianconeri chcą ją obniżyć, a nawet całkowicie wyeliminować, co irytuje The Reds - czytamy. Ponadto Brazylijczyk zarabia w Anglii około 8 milionów funtów, a w Turynie może liczyć na 5-6 milionów euro.

Ciekawy jest też przypadek Bernardo Silvy, który odchodzi z Manchesteru City po tegorocznym sezonie. - Jego marzeniem jest gra w Katalonii, ale Juventus chętnie by po niego sięgnął - twierdzą Włosi.

W artykule pojawiają się także takie nazwiska jak Leon Goretzka, Antonio Rudiger czy Marcos Sensi.

We Włoszech głośno o Robercie Lewandowskim. Sensacyjny kierunek transferowy

