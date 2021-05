Nie milkną medialne spekulacje, dotyczące potencjalnego transferu Roberta Lewandowskiego. Według informacji "Sport1" menedżer Polaka, Pini Zahavi chce wywalczyć dla niego w nowym klubie gigantyczną pensję.

"Lewy" jest od 2014 roku związany z Bayernem Monachium. Jego aktualna umowa wygasa latem 2023 roku i w świetle ostatnich wydarzeń wiele wskazuje na to, że nie zostanie przedłużona. Media szeroko rozpisują się bowiem o transferze naszego reprezentanta, w gronie zainteresowanych ekip wymieniając między innymi Chelsea, Manchester United, a nawet Real Madryt.

Według informacji telewizji "Sport1" o transfer Polaka bardzo mocno zabiega jego menedżer, który chce wywalczyć dla niego "ostatni, wielki kontrakt". Zahavi rozmawiał już nawet z władzami Bayernu, które miały przekazać mu, że odejście tego lata nie wchodzi w grę. Rok później nie jest jednak wykluczone, a biorąc pod uwagę fakt, że Lewandowski będzie wtedy rozpoczynał ostatni rok umowy - dość prawdopodobne.



Doskonale zorientowany w sytuacji Florian Plettenberg ze wspomnianej "Sport1" dotarł do informacji, ile napastnik miałby zarabiać w potencjalnym, nowym klubie. Agent chce, aby "Lewy" otrzymywał rocznie... 30 milionów euro, co byłoby jedną z najwyższych pensji w świecie piłki, porównywalną do tej, jaką w Juventusie otrzymuje Cristiano Ronaldo. Aktualnie nasz as liczyć może na uposażenie mniejsze o około 1/3.



