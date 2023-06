FC Barcelona postawiła sobie za cel, by sprowadzić napastnika, który zabezpieczy potencjał strzelecki drużyny, i to na lata. W Katalonii są zadowoleni z usług Roberta Lewandowskiego , ale też zdają sobie sprawę, że koniec jego kariery jest już bliżej niż dalej, więc zawczasu należałoby pomyśleć o godnym następcy Polaka .

Na wstępie pojawiły się jednak komplikacje. Problemem są przede wszystkim ograniczenia finansowe nałożone na hiszpańskie kluby, w tym Barcę, przez włodarzy LaLigi. Wszyscy muszą spełnić warunki dotyczące limitu płac. Nie ma mowy o znacznych przekroczeniach. "Duma Katalonii" nie ma tu za bardzo buforów bezpieczeństwa i zobligowana jest do zredukowania wynagrodzeń, by w ogóle móc zarejestrować wszystkich graczy.

Wydawało się jednak, że z tym utrudnieniem jakoś sobie poradzono. Media obiegła wieść, że Barcelona osiągnęła wstępne porozumienie z Athletico Paranaense w sprawie transferu 18-letniego Vitora Roque i że Brazylijczyk dołączy do katalońskiej drużyny już tego lata . Teraz doszło do nagłego zwrotu akcji .

Decyzja zapadła, Vitor Roque jednak nie dla Barcelony. A przynajmniej na razie

Jak informuje "Marca", w gabinetach Barcelony zapadła bolesna decyzja o odłożeniu transferu Roque . Nie oznacza to jednak, że negocjacje zostają całkowicie zerwane. Po gorącym i obfitym we wnioski weekendzie mają zostać wznowione. Nie będą jednak dotyczyły sprowadzenia Brazylijczyka tego lata. Operacja miałaby zostać zrealizowana w styczniu przyszłego roku. Dopiero wtedy Barca będzie w stanie wkomponować 18-latka w listę płac.

"Tak długo, jak [Vitor Roque] nie może dołączyć do Barcelony, ideą Departamentu Sportu Cule jest to, aby kontynuował grę w Paranaense, aż do przyjazdu do Katalonii w styczniu. Oba kluby negocjują te warunki" - czytamy. Dodano, że w rozmowach Barcę reprezentuje Deco , a brazylijski klub dyrektor generalny Alexandre Mattos .