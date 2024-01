Według Sport.pl warszawski Urząd Skarbowy prowadzi postępowanie w sprawie spółki RL Management należącej do piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony, Roberta Lewandowskiego. Mają trwać pierwsze przesłuchania. Sam urząd sprawy nie komentuje. Głos zabiera za to przedstawiciel "Lewego". "Zapewniam, że to nie jest żadne postępowanie przeciwko spółce RL Management, a sprawa z naszego wniosku i naszej inicjatywy" - przekonuje.