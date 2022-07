Na ten moment Robert Lewandowski musiał długo czekać. Po kilkutygodniowej sadze transferowej z kapitanem reprezentacji Polski w roli głównej wreszcie rozstrzygnęła się jego klubowa przyszłość. 33-latek będzie od teraz zawodnikiem FC Barcelony. W życiu "Lewego" dojdzie do wielu zmian, nie tylko pod względem czysto sportowym, ale także zarobkowym.

Laporta odsłania kulisy transferu. "Lewy" zrezygnował z większych zarobków

Ranking zarobków w Barcelonie. Lewandowski dopiero pod koniec czołowej dziesiątki

Lewandowski dopiero co dołączył do drużyny "Dumy Katalonii", musi więc się liczyć z tym, że nie będzie najlepiej zarabiającym zawodnikiem klubu. Według rankingu zarobków udostępnionym na portalu "Super Express" wyprzedziło do kilku innych piłkarzy.

Na czele listy płac znajduje się Ousmane Dembele, którego zarobki z hiszpańskim klubie wynoszą 14,9 mln funtów. Tuż za nim w rankingu uplasował się Samuel Umtiti - Francuz dzięki występom w barwach FC Barcelony zarabia 13,6 mln funtów. Zarobkowe podium zamyka Sergio Busquets z kwotą 13,1 mln funtów.

Dalej w rankingu znaleźli się Jordi Alba (12 mln funtów), Sergi Roberto (8,5 mln funtów), Frenkie de Jong (8,5 mln funtów), Memphis Depay (8,2 mln funtów) i Pierre-Emerick Aubameyang (7,8 mln funtów).

Robert Lewandowski w rankingu zarobków w FC Barcelonie zajął dopiero 9. miejsce. Według informacji przekazanych przez dziennikarzy "Sport Expressu", Polak zarabiał będzie 7,5 mln funtów.