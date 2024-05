Media: Sensacyjny plan Barcelony, to byłby hit. Kluczowa decyzja Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie chce nic słyszeć o przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej ani do egzotycznych miejsc odległych od Europy, takich jak Stany Zjednoczone czy Japonia lub Katar. Stanowi to poważną porażkę dla Deco, który musiał sparaliżować dwa kluczowe transfery z powodu odmowy byłego zawodnika Bayernu Monachium. Dopóki on nie odejdzie, nie będzie sprowadzić nowych zawodników

~ informuje kataloński portal