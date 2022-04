Media: Robert Lewandowski zaproponowany dwóm gigantom

"Lewy" ma kontrakt z Bayernem Monachium do końca sezonu 2022/23. To, że nadal nie został on przedłużony, podsyca tylko plotki dotyczące dalszych losów Polaka, którego nazwisko pojawiało się już w kontekście niemal wszystkich, czołowych klubów Europy.

Media: Robert Lewandowski oferowany gigantom

Według najnowszych informacji, przekazywanych przez "Bild", a powielanych między innymi przez "Mundo Deportivo", agent napastnika, Pini Zahavi zaoferował piłkarza FC Barcelonie i Paris Saint-Germain. Dziennikarze nie mają wątpliwości - to próba wywarcia nacisku na Bayern, by ten ostatecznie ugiął się i przystąpił do rozmów o nowej umowie.

Lewandowski w obecnym sezonie strzelił już dla Bawarczyków łącznie 45 bramek. Wydaje się być niemal nie do zastąpienia, choć dziennikarze kolportują różne pogłoski - między innymi, że mistrzowie Niemiec szykują się do sprowadzenia Erlinga Haalanda, który mógłby się stać "naturalnym" następcą Polaka.

