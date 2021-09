"Lewy" poprzedni sezon Bundesligi zakończył z 41 bramkami na koncie, bijąc rekord wszech czasów, należący do Gerda Muellera. Polak za swój okazały dorobek otrzymał "Złotego Buta", którego odebrał we wtorek.

Lewandowski z gigantyczną pensją

Napastnik od lat należy do filarów drużyny ze stolicy Bawarii. Nic zatem dziwnego, że może liczyć na bardzo duże zarobki. Według informacji, ujawnionych przez "Bild", za rok gry otrzymuje on 23 miliony euro - najwięcej w zespole. Sześciu zawodników może liczyć na zarobki w przedziale 15-20 milionów. To Manuel Neuer, Thomas Mueller, Leroy Sane, Leon Goretzka i Lucas Hernandez. "Joker" Lewandowskiego, Eric-Maxim Choupo-Moting zarabia od 5 do 10 milionów.



Polak, mimo swojej pozycji w drużynie wciąż nie przedłużył wygasającego latem 2022 roku kontraktu. Dlaczego? Tego do końca nie wiadomo, choć jeżeli wierzyć medialnym doniesieniom, jego agent - Pini Zahavi - chce, by podopieczny podpisał w swojej karierze jeszcze jedną, lukratywną umowę. Dziennikarze donosili o zainteresowaniu ze strony m.in. Manchesteru United, "The Citizens", Chelsea Londyn, PSG czy Realu Madryt. We wtorek "Lewy" przyznał nawet, że rozmawiał z szefem "Królewskich", Florentino Perezem, choć nie zdradził żadnych detali.



TC

