Manchester City ten sezon może zaliczyć do udanych, mimo przegranego finału Ligi Mistrzów. Samo dotarcie do decydującego boju o triumf w Pucharze Europy to historyczne wydarzenie dla The Citizens, którzy nigdy wcześniej nie dokonali tej sztuki. Ponadto ekipa z Etihad Stadium zdobyła mistrzostwo Anglii i wygrała Puchar Ligi Angielskiej.

Narracja wobec Guardioli jest jednak negatywna, co może zaskakiwać. Manchester City przegrał bowiem w finale z mocną Chelsea, minimalnie 0:1. Paradoksem wydaje się, że gdyby jego zespół odpadł np. w półfinale narracja mogłaby być zupełnie inna.

Hiszpan, jak na prawdziwego sportowca przystało, nie poddaje się i zamierza kolejny raz powalczyć o triumf w Champions League. Aby tak się stało zamierza wzmocnić swój skład wybitnym napastnikiem, zwłaszcza, że z klubu po wielu latach odszedł do Barcelony Sergio Aguero.

Z błękitnej części Manchesteru ma odejść kilku piłkarzy, wśród nich Raheem Sterling. Klub powinien zarobić na nich sporą sumę pieniędzy, choć i tak wydaje się, że budżet "Obywateli" jest nieograniczony. Chodzi jednak o finansowe fair play.

Jeżeli Guardiola wybierze się na zakupy, będzie chciał pozyskać kogoś z absolutnego topu. Wymieniani są m.in. Romelu Lukaku i Harry Kane. Na jego liście jest także Robert Lewandowski. Obaj panowie współpracowali ze sobą przez kilka lat w Bayernie Monachium. Były trener Barcelony to wielki fan umiejętności Polaka i jest w stanie przekonać włodarzy "The Citizens", aby ci wyłożyli za 32-latka bajońską sumę. Pytanie co na to sam Lewandowski oraz Bayern?

