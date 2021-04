Robert Lewandowski od lat związany jest z Bayernem Monachium i obecnie trudno wyobrazić go sobie w innym zespole. Według informacji "Sky Sport" kluby sondują możliwość pozyskania Polaka.

"Lewy" trafił do drużyny ze stolicy Bawarii w 2014 roku. Obecnie jest jej najważniejszym ogniwem a o tym, jak istotny ma wpływ na wyniki drużyny przekonaliśmy się chociażby podczas jego pauzy spowodowanej kontuzją. Obecna umowa 32-latka wygasa latem 2023 roku i wydawało się, że kwestią czasu będzie ogłoszenie jej przedłużenia.

Nie musi to jednak być jedyny, możliwy scenariusz. Max Bielefeld z "Sky Sport" informuje bowiem, że kilka europejskich klubów z absolutnego topu jest zainteresowanych Lewandowskim i chciałyby go sprowadzić już latem. Stacja przekonuje, że zespoły kontaktowały się już nawet z agentem piłkarza.



Ewentualny transfer snajpera byłby bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem transferowego okienka. W obecnym sezonie, w 37 występach strzelił on 43 gole.



