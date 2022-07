Media: Robert Lewandowski piłkarzem Barcelony! Nie ma już odwrotu

Robert Lewandowski nowym zawodnikiem Barcelony! Krótko po północy poinformował o tym Fabrizio Romano, sygnując wiadomość słynnym "Here we go". To oznacza w praktyce koniec spekulacji. Kapitan reprezentacji Polski ma się pojawić w stolicy Katalonii już w sobotę i podpisać - uwaga - czteroletni kontrakt.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP