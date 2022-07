Media. Robert Lewandowski otworzy drogę do transferu Cristiano Ronaldo

Man Utd nie zajął w ligowych rozgrywkach miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów, a bez występów w tych elitarnych zmaganiach Ronaldo nie będzie miał szansy dalszego budowania swojej legendy i śrubowania rekordów. To właśnie chęć gry w "Champions League" ma być główną motywacją Ronaldo w prośbie o transfer.

Cristiano Ronaldo chce grać w Lidze Mistrzów

Monachijski dziennik i portal "TZ" spekuluje, że Bayern może dysponować odpowiednią kwotą za Ronaldo dla "Czerwonych Diabłów". Warunkiem jest jednak sprzedaż Roberta Lewandowskiego do Barcelony, o czym mówi się od kilku tygodni. Niemieckie media zauważają jednak także inne opcje.

Ronaldo może przejść także do Chelsea, SSC Napoli i AS Roma. W tą ostatnią ewentualność trudno uwierzyć, bowiem rzymski klub podobnie jak Manchester United nie uzyskał przepustki do gry w Lidze Mistrzów. Póki co, na przeszkodzie każdego z tych ruchów stoi niechęć włodarzy angielskiego klubu.

Nie chcą oni nawet słyszeć o utracie "CR7". Byłby to dla nich marketingowy strzał w kolano. Według dziennikarzy "The Athletic" wszystkie oferty za Ronaldo zostaną przez nich odrzucone. Piłkarz ma do wypełnienia kontrakt jeszcze na jeden sezon.