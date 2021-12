Media: Robert Lewandowski może trafić do Realu Madryt?

Robert Lewandowski

Nowe informacje dotyczące potencjalnej przyszłości Roberta Lewandowskiego przekazał hiszpański "AS". Bierze on pod uwagę możliwość przenosin Polaka do... Realu Madryt, w dodatku już latem przyszłego roku.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP/AFP TOBIAS SCHWARZ/ / AFP