"Lewy" we wtorek skompletował hat-tricka w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko FC Salzburg (7-1). Łącznie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki ma na koncie 42 trafienia, na listę strzelców wpisując się średnio co 73 minuty.

Robert Lewandowski może trafić do PSG?

Skuteczność Polaka budzi powszechny podziw. Uznawany jest za czołowego napastnika świata, a media szeroko komentują jego możliwe rozstanie z Bayernem Monachium. W gronie drużyn zainteresowanych Lewandowskim wymieniało się już między innymi ekipy z Wysp, a także Real Madryt. Według informacji uznanego dziennikarza, Nicolo Schiry, w grę wchodzą przenosiny do Paris Saint-Germain.

Francuska ekipa aktualnie znajduje się w centrum uwagi po środowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Mimo triumfu w pierwszym starciu 1/8 finału (1-0) i faktu, że po 45 minutach prowadziła na Santiago Bernabeu w rewanżu 1-0, ostatecznie odpadła z rywalizacji dzięki hat-trickowi Karima Benzemy. Czy z "Lewym" w składzie byłaby w stanie sforsować tę przeszkodę? Cóż, tego już się nie dowiemy, za to wkrótce to właśnie nasz rodak dołączyć może do prawdziwego gwiazdozbioru, w którym są m.in. Lionel Messi czy Neymar.

Według informacji Schiry, przenosiny Polaka do PSG będą jednak możliwe tylko w przypadku, gdy Kylian Mbappe odejdzie z klubu. Powszechnie jest łączony z... Realem, a do jego przyjścia entuzjastycznie nastawieni są hiszpańscy fani. Dali temu wyraz przed środowym meczem LM, gdy powitali gracza owacją na stojąco.

Agent kapitana naszej kadry ma już jednak rozmawiać z władzami ekipy z Francji.