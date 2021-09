"Lewy" jest związany z mistrzami Niemiec umową ważną do końca sezonu 2022/23. W ostatnim czasie pojawiło się sporo plotek, dotyczących transferu kapitana naszej kadry. Według medialnych doniesień zainteresowane jego pozyskaniem miały być między innymi PSG, Real Madryt, Manchester United czy Manchester City. Spekulacje podsycał również menedżer zawodnika, Pini Zahavi, nazywany przez władze Bayernu "chciwą piranią".

Lewandowski stawia warunek

Najnowsze informacje "Bilda" wskazują jednak na to, że saga może się niedługo zakończyć podpisaniem przez Lewandowskiego nowej umowy. Dziennikarze donoszą, iż Bayern jest zdeterminowany, by go zatrzymać, a sam piłkarz również deklaruje chęć pozostania w drużynie. Stawia jednak warunek - musi otrzymać gwarancję, że nawet mimo swojego wieku pozostanie kluczowym piłkarzem zespołu.



Według niedawno ujawnionych danych, snajper jest najlepiej zarabiającym zawodnikiem drużyny. Jako jedyny inkasuje rocznie ponad 20 milionów euro. Nowy kontrakt oznaczałby zapewne podwyżkę.



