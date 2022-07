Media: Plan Roberta Lewandowskiego nie wypalił

Oprac.: Jakub Kędzior Robert Lewandowski

Chyba jeszcze nigdy transferowe plotki wokół Roberta Lewandowskiego nie były tak gorące, jak przez ostatnie tygodnie. Reprezentant Polski cały czas jest bardzo zdeterminowany, aby opuścić Bayern Monachium i przenieść się do FC Barcelona, ale wygląda na to, że na razie nic z tego. Jak napisał madrycki "As" plan napastnika nie wypalił i będzie musiał jechać ze swoim klubem na obóz przygotowawczy do Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU/ / AFP