Media: Oto nowy klub Lewandowskiego? Gigant wkracza do gry, tajne spotkanie

Katarzyna Pociecha

Juventus ma być krok przed innymi w grze o pozyskanie Roberta Lewandowskiego w najbliższym oknie transferowym. Tak przynajmniej wynika z informacji jednego z włoskich dziennikarzy. Nicolo Schira przekonuje, że na dniach dojdzie do spotkania Polaka i przedstawicieli klubu z Turynu. Dzieli się też szczegółami oferty, jaką ma otrzymać "Lewy". A to nie koniec.

article cover
Robert LewandowskiLuciano Lima - UEFAGetty Images

Nie milkną spekulacje wokół piłkarskiej przyszłości Roberta Lewandowskiego. Sam zawodnik oficjalnie jeszcze niczego nie przesądził i zadeklarował, że potrzebuje czasu na zastanowienie się nad decyzją. Mówi się, że FC Barcelona zaproponowała mu przedłużenie kontraktu, lecz na gorszych warunkach. Polak musiałby się zgodzić na całkiem znaczną obniżkę pensji. Stąd jego agent Pni Zahavi miał rozpocząć sondowanie innych możliwości, w tym zmiany klubu.

Z nowych doniesień wynika, że pozyskaniem "Lewego" zainteresowany jest Juventus. Na stole leżeć ma oferta rocznej umowy opiewającej na 6 milionów euro, do tego gwarantowana ma być seria bonusów oraz "bezpieczeństwo na poziomie sportowym, że będzie napastnikiem, którego potrzebuje Luciano Spalletti". Trzy grosze dorzuca właśnie włoski dziennikarz Nicolo Schira.

Zobacz również:

Julia Szeremeta ze swoim teamem
Boks

A jednak okrutny werdykt dla Szeremety, to już koniec. Brutalny cios tuż po walce

Zwrot akcji ws. transferu Lewandowskiego. "Spodziewane jest spotkanie"

Do tej pory mówiło się o możliwości przenosin Lewandowskiego do Milanu. Tymczasem następuje zwrot akcji. Nicolo Schira sygnalizuje, że temat transferu polskiego napastnika do Serie A nabiera rozpędu, lecz docelowo Robert mógłby zasilić szeregi innego klubu - Juventusu. "W najbliższych dniach spodziewane jest spotkanie Juventusu i Roberta Lewandowskiego w celu omówienia warunków umowy i próby zakontraktowania napastnika jako wolnego gracza. Juve mogłoby zaproponować kontrakt do 2027 roku z pensją 6 mln, aby spróbować przekonać Polaka" - obwieszcza na platformie X.

Na tym dziennikarz nie poprzestaje. Z jego informacji wynika, że propozycja Juventusu nie jest jedyną, jaką złożono "Lewemu". "Otrzymał również lukratywną ofertę od klubu z MLS (kontrakt do 2028 roku). W ostatnich dniach był też sondowany przez kluby z Arabii Saudyjskiej i Turcji. Barca zaproponowała mu przedłużenie kontraktu z niższymi zarobkami" - przekonuje.

Robert Lewandowski przeszedł do Barcelony w lipcu 2022 roku. Wówczas podpisał czteroletni kontrakt, który wygasa z ostatnim dniem czerwca br. Z medialnych doniesień wynikało, że kwota transferu opiewała na 45 milionów euro oraz 5 milionów euro zmiennych. W taki oto sposób "Lewy" został najdroższym polskim piłkarzem w historii.

Zobacz również:

Robert Lewandowski, FC Barcelona
Robert Lewandowski

Alarmuje o buncie w Barcelonie wobec Lewandowskiego. Musi już odejść

piłkarz w koszulce FC Barcelony bije brawo, stojąc na murawie stadionu podczas meczu; widoczne logo sponsora na koszulce oraz rozświetlone tło trybun
Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Elegancko ubrany mężczyzna w garniturze i okularach przeciwsłonecznych z plecakiem na ramionach, w tle flaga Polski i fragment samolotu.
Robert LewandowskiAFP
Piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce świętuje zdobycie bramki na murawie stadionu, wokół stoją inni zawodnicy drużyny, a w tle widoczna jest publiczność na trybunach.
Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP
Bartłomiej Piekarczyk: Zdecydowanie nie był to nasz perfekcyjny meczPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja