Media ogłaszają, zapadła decyzja ws. Lewandowskiego. Wielka szansa dla Polaka

Hiszpański szkoleniowiec zapowiedział przy tym, że wyjściowym składzie Barcelony dojdzie do rotacji, lecz jak podkreślił, nie będą one dotyczyć każdej linii w jego formacji. Próbujący rozgryźć koncepcję Xaviego katalońscy dziennikarze są niemal jednogłośni co do zestawienia ataku "Barcy". Nie mają bowiem wątpliwości, że od pierwszej minuty zagrają w czwartek Lamine Yamal oraz Robert Lewandowski. O ile jednak dziennik "Sport" zapowiada szansę dla Joao Felixa, tak "Mundo Deportivo" donosi, że nie ma szans na to, by Raphinha usiadł na ławce rezerwowych.