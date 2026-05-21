- Do jakiego klubu trafi Robert Lewandowski? - to pytanie w ostatnich dniach stało się mantrą, niemającą ani końca, ani odpowiedzi. Wszelkie tropy związane z dalszą przyszłością kapitana reprezentacji Polski prowadzą jednak obecnie na Półwysep Arabski.

- Robert z dużym zainteresowaniem zerka w kierunku Arabii Saudyjskiej. Tamtejsza liga jest mu w stanie zagwarantować status gwiazdy, Lewandowski będzie mógł tam liczyć na znakomite warunki finansowe, których nie uświadczy nigdzie indziej. A do tego dochodzi prestiżowa rywalizacja z takimi piłkarzami jak Karim Benzema, Kingsley Coman czy sam Cristiano Ronaldo. Bez znaczenia nie jest także niższa intensywność rozgrywek, co może pomóc Lewandowskiemu w przedłużeniu kariery reprezentacyjnej - powiedział w rozmowie z Interią Sebastian Staszewski, autor książki "Lewandowski. Prawdziwy".

O tym, że Robert Lewandowski sam dąży do znalezienia saudyjskiego pracodawcy, informuje także Tomasz Włodarczyk. Jego zdaniem Arabia jest preferowanym preferowanym przez "Lewego" kierunkiem z uwagi na logistykę i strefę czasową.

Robert Lewandowski odszedł z FC Barcelona. Kierunek Arabia? "Ma to sens"

Czy arabska liga to rzeczywiście odpowiedni kierunek dla polskiego napastnika? To pytanie usłyszał od redakcji katalońskiego "Sportu" Jonathan Soriano - były piłkarz między innymi rezerw FC Barcelona, ale i Al-Hilal, z którym łączony jest sam Robert Lewandowski. 40-latek potwierdza, że nasz reprezentant świetnie odnajdzie się w tamtejszych realiach, a przy okazji odnosi się wprost do jego pożegnania z ekipą z Camp Nou.

- To trudna decyzja. Sytuacja w Barcy zapewne uświadomiła mu, że jest tylko drugim wyborem, a jego wybór zasługuje na wielki szacunek. Podjął ogromny wysiłek, przychodząc do Barcy. Biorąc pod uwagę jego wiek i czas, jaki spędził na boisku, spełnił swoje zadanie. Dał z siebie wszystko dla Barcy - powiedział Hiszpani. I dodał:

Jeśli chce podpisać ostatni wielki kontrakt, to to rozumiem. Nie chodzi o to, że stawiam się w tej samej sytuacji co on, ale życie piłkarza jest krótkie i każdy wie, czego chce. Jeśli robi to w wieku 38 lat, ma to sens - kolejne dwa lata gry i dalsza rywalizacja w lidze arabskiej

Jonathan Soriano jest przy tym przekonany, że Robert Lewandowski nie miałby jakichkolwiek problemów z adaptacją w Arabii Saudyjskiej.

- Nie, nie sądzę. Za każdym razem, gdy zmieniał klub - Borussię na Bayernu i Bayern na Barcelonę - robił to w szczytowej formie. Tam, gdzie się wybiera, być może nie będą od niego oczekiwać tak imponujących wyników, jak wcześniej, ale będzie stanowił ogromny impuls. Podobnie jak Cristiano i Benzema, tak Lewandowski bezie reklamą dla arabskiej ligi. Nie osiągnie takiej wydajności jak w pierwszych latach w Barçy, ale grając na swoim poziomie może bardzo pomóc - stwierdził 40-latek, były młodzieżowy reprezentant Hiszpanii.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski





