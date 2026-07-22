Media: Nagły zwrot ws. Lewandowskiego. Trener podjął decyzję. Plan wyszedł na jaw

Powoli milkną echa związane z piłkarskim mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku. Już w piątek rozpocznie się długo oczekiwany sezon 2026/2027 PKO BP Ekstraklasy, natomiast w samych Stanach jeszcze w trakcie wspomnianej imprezy do gry wróciły rozgrywki MLS. Swojego meczu po przerwie dalej nie rozegrało jednak Chicago Fire.

Nowy klub Roberta Lewandowskiego miał zmierzyć się z Vancouver Whitecaps, lecz z powodu utrzymującego się nad miastem dymu z powodu pożarów w Kanadzie zostało przełożone. To oznaczało, że na debiut reprezentanta Polski w nowych barwach trzeba było jeszcze poczekać.

Do zmiany dojść może już w najbliższą noc ze środy do czwartku. Popularni "Strażacy" w Miami zagrają z tamtejszym Interem, czyli ekipą Leo Messiego. I w Polsce już jest o nim głośno, bowiem wiele wskazuje, że to właśnie na Florydzie po raz pierwszy w nowych barwach zobaczymy 37-latka. W mediach pojawił się już plan, jaki na "Lewego" ma Gregg Berhalter.

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Według Sebastiana Staszewskiego, Robert Lewandowski spotkanie z Interem Miami ma rozpocząć od pierwszej minuty. Co ciekawe, korespondent portalu WP SportoweFakty ujawnił również, że we wspomnianym starciu z Vancouver Whitecaps miał otrzymać jedynie 15 minut.

- Robert Lewandowski - wszystko na to wskazuje, zagra od pierwszej minuty. W poprzednim spotkaniu, tym odwołanym z Vancouver Whitecaps z powodu pożarów w Kanadzie i przez dym, który uniemożliwiał swobodne oddychanie trener Gregg Berhalter zamierzał dać mu 15 minut, natomiast tym razem Polak ma się pojawić na boisku już od pierwszej minuty - powiedział.

Skąd taka odmiana w tak krótkim czasie? Otóż z klubem żegna się dotychczasowy pierwszy snajper ekipy "Strażaków" - Hugo Cuypers. Belg przebywa aktualnie w Monterrey, gdzie przechodzi testy medyczne przed transferem definitywnym do meksykańskiej ekipy.

Starcie Inter Miami - Chicago Fire rozpocznie się o godz. 1:30 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" z tego meczu będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Robert Lewandowski JAYDEN MACK AFP

Robert Lewandowski JAYDEN MACK AFP





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