Media: Nagelsmann rozmawiał z Lewandowskim. Złożył mu obietnicę

Na temat możliwego transferu "Lewego" powiedziano i napisano już wiele. Według napływających z mediów informacji, napastnik jest kuszony przez FC Barcelona wizją nie tylko długiego (mowa jest o trzech latach), ale i bardzo opłacalnego kontraktu. Jego zarobki miałyby przekraczać 30 milionów euro za sezon gry. W Bayernie może liczyć obecnie na nieco ponad 20 milionów, a władze niechętnie patrzą na kwestię podpisania z nim prolongaty umowy dłuższej, niż obowiązującej do 2024 roku.

Media: Nagelsmann spotkał się z "Lewym"

Robert Lewandowski jest jednak dla mistrzów Niemiec postacią absolutnie kluczową, toteż władze zamierzają zrobić wszystko, by zatrzymać go w drużynie. Jak informuje "Bild", z piłkarzem spotkał się trener Julian Nagelsmann. Miał on zapewnić go, że w kolejnym sezonie jego rola w drużynie będzie jeszcze bardziej eksponowana, a styl gry zmodyfikowany zostanie, by kreować mu jeszcze więcej sytuacji bramkowych.

Pojawiały się bowiem sygnały świadczące o tym, że taktyka, stosowana przez szkoleniowca nie do końca odpowiada naszemu rodakowi. Kataloński "Sport" pisał nawet, że między trenerem a Polakiem "nie ma chemii".

W obecnym sezonie Lewandowski strzelił dla Bayernu łącznie aż 49 bramek. Do siatki trafia średnio co 78 minut.