Media: Lewandowski zdecydował ws. reprezentacji. Tego można było się spodziewać

Michał Chmielewski

W niedzielę Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony, z której odejdzie po zakończeniu tego sezonu. Od przegranych baraży mistrzostw świata kibice zastanawiają się, jaką decyzję 37-latek podejmie ws. reprezentacji Polski. Według najnowszych doniesień medialnych ta miała już zapaść.

Robert Lewandowski w czerwonej koszulce z numerem 9 i opaską kapitana stoi na boisku.
Robert LewandowskiMarcin KarczewskiNewspix.pl

"Z tego co słyszę, na dwa rozstania to za dużo dla Lewego. I to w tak krótkim czasie. Robert Lewandowski ma pograć w reprezentacji Polski jeszcze w najbliższych eliminacjach do EURO2028, a potem - w przypadku awansu - zakończyć grę z orzełkiem na wielkim turnieju. Jeśli zdrowie pozwoli. Teraz priorytetem wybór nowego klubu" - napisał Mateusz Ligęza w mediach społecznościowych.

Byłaby to bardzo radosna informacja dla wszystkich kibiców kadry Jana Urbana. Mimo że w sierpniu Lewandowski skończy 38 lat, to nadal jest niezwykle cennym zawodnikiem dla zespołu "Biało-Czerwonych". Udowodnił to chociażby podczas marcowych baraży, niestety przegranych.

Po klęsce przeciwko Szwecji w Solnie ze łzami w oczach żegnał się z kibicami. Wiedział, że w tym roku nie przyjdzie zagrać mu na mundialu. Fani desperacko prosili go, aby pozostał w reprezentacji na kolejne lata. Potem na Instagramie napastnika, który odchodzi z Barcelony, pojawiło się zdjęcie okraszone piosenką "Time to say goodbye", czyli "Czas na pożegnanie".

Miejmy jednak nadzieję, że wieści o jego kontynuacji kariery w kadrze okażą się prawdziwe. Na ten moment Lewandowski w biało-czerwonej koszulce rozegrał 165 spotkań. Strzelił w nich 89 goli.

Obecnie wiele mówi się o jego przenosinach do Arabii Saudyjskiej. - Tam gra już bardzo dużo dobrych zawodników, więc nie można deprecjonować tej ligi jeśli chodzi o poziom. Oczywiście nie powiem, że zasuwa się tam na takiej intensywności, jak w najmocniejszych ligach w Europie, ale tam też gra się solidnie. Więc w gruncie rzeczy, na końcu kariery już niemłodego Roberta, może mu to wyjść na dobre. Z jednej strony zarobi górę pieniędzy, a z drugiej wciąż będzie zmotywowany do gry, pewnie również w kadrze - mówił w rozmowie z Interią Henryk Kasperczak.

