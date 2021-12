Przegrana walka o Złotą Piłkę z Leo Messim to kolejny dowód na to, czego Lewandowski - zdaniem redakcji "Asa" - jest świadomy już od dłuższego czasu. Real Madryt wynosi piłkarza na zupełni inny poziom rozpoznawalności niż Bayern Monachium. Dlatego też Polak tak bardzo chce trafić na Estadio Santiago Bernabeu.



As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Robert Lewandowski 38% Jan-Krzysztof Duda 62%

głosów: 15756

Robert Lewandowski chce zmienić Bayern Monachium na Real Madryt

Na samych chęciach jednak się nie kończy. Jeśli wierzyć doniesieniom, "Lewy" już kilka dni temu poprosił Bayern o możliwość odejścia z klubu wraz z końcem sezonu. Poprosił przy tym swojego agenta, by priorytetem była dla niego praca w kierunku przeprowadzenia transferu do Realu Madryt.



"Królewscy" jednak interesują się także pozyskaniem innego snajpera z Bundesligi. Chodzi rzecz jasna o Erlinga Haalanda. Wiele wskazuje na to, że obaj opuszczą niemieckie boiska, a jeden z nich stanie się nową gwiazdą Realu Madryt.



Ekipa ze stolicy Hiszpanii wciąż wierzy w Karima Benzemę, lecz jest zdeterminowana, by latem podbić rynek transferowy, sięgając po Haalanda lub "Lewego". Dodatkowo na Bernabeu może trafić też w ramach wolnego transferu Kylian Mbappe.



TB

