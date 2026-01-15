Partner merytoryczny: Eleven Sports

Media: Lewandowski stracił cierpliwość. Nie chce już rozmawiać o kontrakcie

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Takich wieści z Półwyspu Iberyjskiego jeszcze nie było. "El Nacional" twierdzi, że w obozie Barcelony doszło do zgrzytu, niestety z Robertem Lewandowskim w roli głównej. Jak czytamy, Polak ma być urażony brakiem deklaracji ze strony klubu odnośnie prolongaty wygasającego po sezonie kontraktu. Czy to oznacza, że "Lewy" naprawdę rozgrywa pożegnalną rundę w Barcelonie?

Piłkarz w koszulce FC Barcelony z uniesionymi rękoma, bandażem na lewej dłoni i opuszczoną głową podczas meczu na stadionie.
Robert Lewandowski AFP

"Relacje Roberta Lewandowskiego z Barceloną są obecnie bardzo skomplikowane" - donosi złowieszczo "El Nacional". Ta sensacyjna narracja otwiera nowe pole do spekulacji. I nie przynosi dobrych prognoz.

Jeśli w temacie nie nastąpi mocny zwrot akcji, "Lewy" jeszcze przed końcem sezonu może przyjąć jedną z kilku ofert, które ma na stole. Arabia Saudyjska, USA, Serie A, może nawet Turcja. Nie należy się spodziewać, że zawiesi buty na kołku. Zapewnia, że przed nim jeszcze 2-3 lata gry na wysokim poziomie.

Lewandowski może pożegnać się z Barceloną już przed mundialem. Klub nie oferuje mu nowego kontraktu

Lewandowski pojawił się na Camp Nou latem 2022 roku. Od początku umowa z Barceloną była klarowna. Trzy lata kontraktu plus kolejny sezon opcjonalnie. Ten scenariusz jest właśnie realizowany.

Tyle że Polak chciałby więcej. On i jego najbliżsi czują się w stolicy Katalonii wyśmienicie. Kolejny rok w barwach "Dumy Katalonii" jawi się dla niego jako opcja idealna.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
La Liga

Lewandowski już wie. "Barca" podjęła decyzję ws. snajpera. Rozdział zamknięty

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Barcelona nie spieszy się jednak z zajęciem stanowiska. Poniekąd wydaje się to w pełni zrozumiałe. Klub myśli i działa strategicznie, w znacznie szerszym horyzoncie czasowym. Do rozmowy z Polakiem zechce pewnie wrócić nie wcześniej niż na półmetku rundy.

    Czy "Lewy" będzie wówczas jeszcze zainteresowany prowadzeniem rozmów? Wysłał już do pracodawcy jasny komunikat - jest gotów przystać na redukcję wynagrodzenia o 50 proc. Nie doczekał się jednak odzewu.

    Z otoczenia piłkarza mają płynąć jasne sygnały, że RL9 jest zmęczony przedłużająca się niepewnością i powoli oswaja się z myślą, że to jego pożegnalny sezon w katalońskiej ekipie.

    W bieżącym sezonie kapitan reprezentacji Polski rozegrał dla Barcelony 20 spotkań, zdobył 10 bramek i zaliczył dwie asysty.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Stało się, Lewandowski czekał na ten moment. Zdecydował detal. Dokładnie 0,01

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      „Tego gola zapamiętam na zawsze” — Lewandowski o powrocie na Camp Nou [WIDEO]© 2025 Associated Press
      Piłkarz w pasiastym granatowo-bordowym stroju Barcelony z uniesioną ręką dotykającą głowy, w tle stadion oraz druga postać w podobnym stroju z widocznym numerem 8 na plecach
      Robert LewandowskiPhoto by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Piłkarz w stroju FC Barcelona z uniesionym ramieniem wskazuje wyciągniętym palcem kierunek, na dłoni widoczny bandaż. W tle rozmyta publiczność na stadionie.
      Robert LewandowskiAFP
      Piłkarz w czarnej koszulce z numerem 9 i nazwiskiem Lewandowski wykonuje charakterystyczny gest pocałowania dłoni, stojąc na boisku podczas meczu.
      Robert Lewandowski Manaure QuinteroAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja