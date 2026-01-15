Media: Lewandowski stracił cierpliwość. Nie chce już rozmawiać o kontrakcie
Takich wieści z Półwyspu Iberyjskiego jeszcze nie było. "El Nacional" twierdzi, że w obozie Barcelony doszło do zgrzytu, niestety z Robertem Lewandowskim w roli głównej. Jak czytamy, Polak ma być urażony brakiem deklaracji ze strony klubu odnośnie prolongaty wygasającego po sezonie kontraktu. Czy to oznacza, że "Lewy" naprawdę rozgrywa pożegnalną rundę w Barcelonie?
"Relacje Roberta Lewandowskiego z Barceloną są obecnie bardzo skomplikowane" - donosi złowieszczo "El Nacional". Ta sensacyjna narracja otwiera nowe pole do spekulacji. I nie przynosi dobrych prognoz.
Jeśli w temacie nie nastąpi mocny zwrot akcji, "Lewy" jeszcze przed końcem sezonu może przyjąć jedną z kilku ofert, które ma na stole. Arabia Saudyjska, USA, Serie A, może nawet Turcja. Nie należy się spodziewać, że zawiesi buty na kołku. Zapewnia, że przed nim jeszcze 2-3 lata gry na wysokim poziomie.
Lewandowski pojawił się na Camp Nou latem 2022 roku. Od początku umowa z Barceloną była klarowna. Trzy lata kontraktu plus kolejny sezon opcjonalnie. Ten scenariusz jest właśnie realizowany.
Tyle że Polak chciałby więcej. On i jego najbliżsi czują się w stolicy Katalonii wyśmienicie. Kolejny rok w barwach "Dumy Katalonii" jawi się dla niego jako opcja idealna.
Barcelona nie spieszy się jednak z zajęciem stanowiska. Poniekąd wydaje się to w pełni zrozumiałe. Klub myśli i działa strategicznie, w znacznie szerszym horyzoncie czasowym. Do rozmowy z Polakiem zechce pewnie wrócić nie wcześniej niż na półmetku rundy.
Czy "Lewy" będzie wówczas jeszcze zainteresowany prowadzeniem rozmów? Wysłał już do pracodawcy jasny komunikat - jest gotów przystać na redukcję wynagrodzenia o 50 proc. Nie doczekał się jednak odzewu.
Z otoczenia piłkarza mają płynąć jasne sygnały, że RL9 jest zmęczony przedłużająca się niepewnością i powoli oswaja się z myślą, że to jego pożegnalny sezon w katalońskiej ekipie.
W bieżącym sezonie kapitan reprezentacji Polski rozegrał dla Barcelony 20 spotkań, zdobył 10 bramek i zaliczył dwie asysty.