Media: Lewandowski stracił cierpliwość. Nie chce już rozmawiać o kontrakcie

"Relacje Roberta Lewandowskiego z Barceloną są obecnie bardzo skomplikowane" - donosi złowieszczo "El Nacional". Ta sensacyjna narracja otwiera nowe pole do spekulacji. I nie przynosi dobrych prognoz.

Jeśli w temacie nie nastąpi mocny zwrot akcji, "Lewy" jeszcze przed końcem sezonu może przyjąć jedną z kilku ofert, które ma na stole. Arabia Saudyjska, USA, Serie A, może nawet Turcja. Nie należy się spodziewać, że zawiesi buty na kołku. Zapewnia, że przed nim jeszcze 2-3 lata gry na wysokim poziomie.

Lewandowski może pożegnać się z Barceloną już przed mundialem. Klub nie oferuje mu nowego kontraktu

Lewandowski pojawił się na Camp Nou latem 2022 roku. Od początku umowa z Barceloną była klarowna. Trzy lata kontraktu plus kolejny sezon opcjonalnie. Ten scenariusz jest właśnie realizowany.

Tyle że Polak chciałby więcej. On i jego najbliżsi czują się w stolicy Katalonii wyśmienicie. Kolejny rok w barwach "Dumy Katalonii" jawi się dla niego jako opcja idealna.

Barcelona nie spieszy się jednak z zajęciem stanowiska. Poniekąd wydaje się to w pełni zrozumiałe. Klub myśli i działa strategicznie, w znacznie szerszym horyzoncie czasowym. Do rozmowy z Polakiem zechce pewnie wrócić nie wcześniej niż na półmetku rundy.

Czy "Lewy" będzie wówczas jeszcze zainteresowany prowadzeniem rozmów? Wysłał już do pracodawcy jasny komunikat - jest gotów przystać na redukcję wynagrodzenia o 50 proc. Nie doczekał się jednak odzewu.

Z otoczenia piłkarza mają płynąć jasne sygnały, że RL9 jest zmęczony przedłużająca się niepewnością i powoli oswaja się z myślą, że to jego pożegnalny sezon w katalońskiej ekipie.

W bieżącym sezonie kapitan reprezentacji Polski rozegrał dla Barcelony 20 spotkań, zdobył 10 bramek i zaliczył dwie asysty.

