Media: Lewandowski poza składem Barcelony. To dobra wiadomość. Dlaczego?

Toni Juanmarti z dziennika "Sport" informuje, że wydarzy się to właśnie teraz. Polski napastnik , który w ostatnich tygodniach grał bardzo dobrze, ale w napiętym terminarzu w końcu musiał dostać szansę na odpoczynek.

Xavi da Lewandowskiemu odpocząć. To może być dobra wiadomość. Mallorca lubi grać ostro

Jednym z wyzwań Xaviego Hernandeza na ten sezon jest rozsądne dysponowanie siłami swoich podopiecznych. Do tej pory Robert Lewandowski za każdym razem występował w wyjściowej jedenastce, więc rotacja w jego przypadku jest ruchem absolutnie zrozumiałym.

Istnieje szansa, że Robert Lewandowski , w celu zachowania rytmu meczowego, pojawi się na murawie. Polski napastnik ma bardzo dobre wspomnienia z Estadi Mallorca Son Moix . W zeszłym sezonie FC Barcelona wygrała tam 1:0 , i to właśnie "Lewy" był autorem jedynego trafienia w tamtym spotkaniu.

We wtorkowy wieczór w pierwszej linii " Dumy Katalonii " przeciwko RCD Mallorca zagrać mają Joao Felix , Ferran Torres i Raphinha . Wszyscy trzej, podobnie jak Robert Lewandowski , prezentowali się dobrze - szczególnie dwaj pierwsi z wymienionych. Polak może więc liczyć na odpowiednie zastępstwo w meczu z teoretycznie słabszym rywalem.

Mecz na Majorce z pewnością nie będzie należał do łatwych - szczególnie pod względem fizycznym. Gospodarze tego spotkania są znani z bardzo twardej, czasami wręcz zbyt ostrej gry. Wiemy przynajmniej, że Robert Lewandowski , siedząc na ławce, nie dozna żadnego urazu w meczu z rywalem grającym w ten sposób.

To dobra wiadomość, szczególnie w kontekście październikowego zgrupowania. Niestety, w lidze hiszpańskiej, a szczególnie w meczach przeciwko zespołom takim jak RCD Mallorca dość łatwo o kontuzję - ewentualny uraz "Lewego" oznaczałby dla reprezentacji Polski najgorszą możliwą wiadomośc. Przypomijmy, że podopieczni Michała Probierza koniecznie muszą wygrać dwa najbliższe spotkania eliminacji do Euro 2024 - z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Możemy liczyć również na to, że dzięki odpoczynkowi w siódmej kolejce La Ligi Polak będzie zwyczajnie bardziej wypoczęty i gotowy na kolejne wyzwania, również te w kadrze narodowej.