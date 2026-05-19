Media: Lewandowski podjął decyzję, kierunek już znany. Wszystko ogłosili

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest wokół Roberta Lewandowskiego. W końcu Polakowi wraz z końcem sezonu 2025/2026 wygasa aktualna umowa z FC Barcelona, a w mediach przewijało się niezwykle dużo informacji ws. jego przyszłości. Wydawało się, że priorytetem napastnika było pozostanie w "Dumie Katalonii" na dłużej, lecz z czasem sytuacja nieco się zmieniała.

W grze pojawiło się Chicago Fire z MLS, a także dwaj giganci z włoskiej Serie A - AC Milan oraz Juventus. Co ciekawe, "Stara Dama" miała nawet zaproponować piłkarzowi ofertę kontraktu, jednak ta nie zadowoliła zainteresowanego. Przewijały się również kluby z Arabii Saudyjskiej, które bez dwóch zdań są w stanie zaoferować Polakowi zdecydowanie najwyższą pensję.

Kilka dni temu Lewandowski za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił, że po czterech latach w Barcelonie odejdzie z klubu. Z tego względu od razu ruszyły spekulacje ws. ewentualnego kierunku, w jakim ma się udać piłkarz. Sensacyjnie faworytem są Saudyjczycy.

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk. Ten przekazał, że napastnik ma już jasno sprecyzowany kierunek. Jest jednak jedno "ale".

Lewandowski zdecydował, to tam chce trafić. "Jest preferowanym kierunkiem"

Jak mówił, gwiazdor chciałby trafić do wielokrotnie wspomnianej już Arabii Saudyjskiej. Mimo to jest jeden problem, bowiem do tej pory nie otrzymał on żadnej konkretnej oferty. Do tej pory jest jedynie propozycja z Chicago Fire. Co ciekawe, zawodnik Barcelony nie ma zamiaru pozostać w Europie. Ten kierunek zupełnie nie wchodzi w grę.

- Arabia Saudyjska jest preferowanym kierunkiem z uwagi na logistykę i strefę czasową (...) Czekamy na to, co pojawi się na stole. Na razie jest tylko propozycja z Chicago Fire, na mocy której Robert mógłby otrzymać 15 mln dolarów i 5 mln dolarów w bonusach. Robert docenia ten kierunek, docenia Amerykę i Chicago Fire, bo mieliśmy tam reprezentantów i ogromną Polonię, ale jednak jego priorytetem jest Arabia Saudyjska. Europa? W tym momencie nie wchodzi w grę - powiedział.

Na oficjalny komunikat ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego należy nieco poczekać. Przed nim jeszcze jeden mecz w barwach Barcelony. W sobotę 23 maja ekipa Hansiego Flicka zmierzy się z Valencią.

