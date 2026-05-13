Nadchodzi długo wyczekiwany moment, w którym Robert Lewandowski ogłosi wszystkim swoją decyzję. Coraz mniej prawdopodobne, że zadowoli ona kibiców liczących na to, że Polak pozostanie w FC Barcelona.

Wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie. Robert Lewandowski jest coraz bliższy podjęciu decyzji o odejściu z Barcelony. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl donosi, że na dziś oznaczałaby ona brak przedłużenia umowy.

Media: Lewandowski coraz bliżej odejścia z FC Barcelona. Oto najbardziej realny kierunek

Dziennikarz w swoim najnowszym artykule podaje również, gdzie jest Lewandowskiemu najbliżej. Jest to kraj poza Europą, ale z podobną strefą czasową. W tamtejszej lidze gra bardzo wiele gwiazd i w ostatnim czasie stała się ona bardzo popularnym kierunkiem dla piłkarzy chcących poszukiwać nowych wyzwań poza Starym Kontynentem.

Mowa oczywiście o Arabii Saudyjskiej. Robert Lewandowski zapewne rozważałby jeden z czterech największych klubów z tego kraju: Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli lub Al-Ittihad. Na znaczeniu zyskuje również Neom SC, w którym występuje Marcin Bułka.

Joan Laporta zapowiedział wprost, że chce pozostania Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona nie na jeden, ale nawet na dwa sezony. Hansi Flick był o wiele bardziej ostrożny i ujawnił, że decyzje zostaną podjęte po sezonie.

Sprawa nadal nie jest w stu procentach przesądzona, ale jedna z opcji w tym momencie wychodzi na zdecydowane prowadzenie. O Arabii Saudyjskiej wcześniej wspominał również Sebastian Staszewski - autor książki "Lewandowski. Prawdziwy". Jego zdaniem taki ruch pozwoliłby przedłużyć Lewandowsiemu karierę reprezentacyjną, ponieważ gra w Arabii Saudyjskiej byłaby o wiele mniej obciążająca, ale nadal wymagałaby od niego utrzymania się na wysokim piłkarskim poziomie.

Wiele wskazuje na to, że najbliższy mecz domowy będzie dla Roberta Lewandowskiego pożegnaniem z kibicami Barcy. "Duma Katalonii" na Camp Nou zagra wtedy z Betisem.

Ważą się losy Lewandowskiego w Barcelonie IMAGO/Maciej Rogowski East News

Marcin Bułka i Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski AFP

Robert Lewandowski AKPA AKPA

Borussia Dortmund chciała Potulskiego? "Była oferta na poziomie 25 milionów euro" Polsat Sport