"Lewy" stał się prawdziwym filarem Bayernu Monachium i jednym z najwybitniejszych zawodników w jego historii. Medialne doniesienia wskazują jednak, że w niedalekiej przyszłości obie strony mogą się rozstać. Menedżer Polaka, Pini Zahavi ma bowiem pracować nad tym, by jego piłkarz podpisał w karierze, jak to ujmowano, "ostatni, wielki kontrakt".

Robert Lewandowski odejdzie do giganta?

W kontekście zainteresowanych klubów wymieniano między innymi Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain czy Real Madryt. Jak się okazuje, zainteresowany pozyskaniem naszego rodaka jest też inny gigant - Liverpool. Piszą o tym dziennikarze "Fichajes". Według ich informacji "The Reds" szukają środkowego napastnika w trybie pilnym. Gorącym zwolennikiem transferu Lewandowskiego ma być też Jurgen Klopp, który doskonale zna snajpera z czasów, gdy prowadził go w Borussii Dortmund. Doniesienia na ten temat przekazała również "BBC".

Liverpool poluje na "Lewego"

Kiedy mogłoby dojść do zmiany klubu? Media informują, że jest to możliwe nawet w letnim oknie transferowym. Dla włodarzy Bayernu byłaby to jedna z ostatnich okazji, by cokolwiek na Polaku zarobić. Jego umowa wygasa bowiem latem 2023 roku.



