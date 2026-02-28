FC Barcelona po poprzedniej kolejce LaLiga mogła ponownie rozsiąść się w fotelu lidera. Wykorzystała potknięcie Realu Madryt (1:2 z Osasuną), pokonując Levante 3:0. Piłkarze "Dumy Katalonii" dostali wolny poniedziałek i wtorek od Hansiego Flicka, nie grają w 1/16 finału Ligi Mistrzów, więc nic nie stało na przeszkodzie.

W sobotę wrócą jednak do swoich obowiązków meczowych. O 16:15 na Spotify Camp Nou rozpocznie się spotkanie z Villarrealem. "Żółta Łódź Podwodna" w latach 2011-2020 nie ugrała na tym obiekcie choćby punktu, czarną serię przerwała zwycięstwem w maju 2022. Co ciekawe, przy ostatnich dwóch wyjazdach na obiekt "Blaugrany" wygrywała, ale działo się to na Montjuic. Matematyka mówi więc w teorii, że ostatnie cztery delegacje do walki z FC Barceloną skończyły się aż trzema wiktoriami.

Nie ma więc mowy o lekceważeniu rywala. Przyjezdni są na trzecim miejscu w tabeli, mają przewagę trzech punktów nad Atletico Madryt. Flick zdaje sobie sprawę z wysokości poprzeczki i wystawi mocny skład. Niezwykle rzadko się zdarza, by media były aż tak zgodne co do personaliów.

"Mundo Deportivo", "Sport", "Marca" i "As" zgadzają się co do aż dziesięciu nazwisk: Joana Garcii, Pau Cubarsiego, Erica Garcii, Julesa Kounde, Pedriego, Marca Bernala, Fermina Lopeza, Raphinhi, Lamine'a Yamala i Ferrana Torresa. Jedyną wątpliwość ma "Sport", na lewej obronie zamiast Alejandro Balde przewiduje Joao Cancelo.

Wszystko więc wskazuje na to, że Flick ponownie zastosuje "przeplatankę" Robertowi Lewandowskiemu. Od 18 stycznia polski napastnik na zmianę zaczyna ligowe mecze na ławce rezerwowych i w podstawowym składzie. z Realem Oviedo, Mallorcą i Levante otrzymywał dokładnie 90, 78 i 66 minut, a z Realem Sociedad, Elche i Gironą kolejno 28, znowu 28 i 17. Na dziś prognozuje się ten drugi scenariusz.

Tym razem kolej na Ferrana Torresa

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Villarrealem:

Joan Garcia - Alejandro Balde/Joao Cancelo, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Marc Bernal, Pedri - Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal - Ferran Torres.

Robert Lewandowski AFP

Hansi Flick DENNIS AGYEMAN AFP

Ferran Torres i Robert Lewandowski Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir East News

